Así es Ventto del Río, el nuevo megaproyecto que se une a Ciudad del Río en Medellín

Ventto del Río llega a Ciudad del Río en un momento clave: cuando el sector cuenta con infraestructura madura, servicios consolidados y una oferta cada vez más limitada de suelo disponible.
Y es que más que un nuevo proyecto de apartamentos en Medellín, Ventto del Río se presenta como una continuación natural de un proceso urbano exitoso, orientado al bienestar de sus habitantes y a la construcción de la ciudad.
Este megaproyecto contará con el respaldo de Londoño Gómez, Arquitectura y Concreto y Fondo Inmobiliario Colombia (FIC), aliados con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto estándar.
Sobre los detalles en su construcción, Ventto del Río propone un diseño inteligente y funcional que conecta la cocina y sala comedor con sus amplios balcones de dos metros de profundidad. Cabe resaltar que los apartamentos son de 65 m2, 83 m2 y 90 m2.
Además, contará con generosas zonas comunes con un concepto wellness que incluyen espacios como: portería, lobby, coworking, jacuzzi, sauna y turco, piscina de adultos y niños, piscina de relajación con playa, zona pet, juegos infantiles, estancias, dos BBQ, social kitchen, salón social, salón de niños, salón de juegos, terraza de yoga y gimnasio, que complementan la experiencia de vivienda.
Ciudad del Río: 20 años de planeación urbana
El desarrollo de Ciudad del Río no es producto de una tendencia reciente del mercado inmobiliario, la transformación de una antigua zona industrial de Medellín es mucho más ambiciosa que un desarrollo inmobiliario.
En estos 20 años, la planeación se ha traducido en resultados medibles. pensar 300.000 metros cuadrados de manera integral implicó entender que se estaba diseñando un nuevo fragmento de ciudad. A la fecha se han entregado 1.168 unidades de vivienda en proyectos como Parque Central del Río, Reserva del Río y Ferrara y Florencia del Río.
Actualmente, avanzan en construcción desarrollos como Art City, Nexo, Ferrara, Florencia, Linz, Graz y River Park, que suman 1.271 nuevas unidades de vivienda, fortaleciendo la consolidación residencial del sector.
Adicional a eso, se proyectan 606 nuevas unidades por lanzar a ventas entre Ventto del Río y otro proyecto que se encuentra en etapa de planeación y estructuración.
Pero Ciudad del Río no es solo vivienda. Paralelamente se han desarrollado clínicas, edificios de oficinas y locales comerciales que consolidan la mezcla de usos y fortalecen el carácter de centralidad urbana del sector. La presencia del Museo de Arte Moderno, el parque lineal y los equipamientos empresariales y de salud consolidaron una apuesta que entendía que la ciudad no se construye únicamente con concreto, sino con visión de largo plazo.