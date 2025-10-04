Desde el pasado 3 de octubre, entraron en vigor las tarifas diferenciales en los peajes vía al Llano, medida adoptada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el propósito de mitigar el impacto económico que enfrentan los transportadores y residentes del corredor Bogotá–Villavicencio, afectado por la emergencia del kilómetro 18.
La resolución establece descuentos temporales en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal, que aplican para todas las categorías vehiculares. La reducción se mantendrá durante dos meses o hasta que el tramo afectado opere nuevamente.
La medida beneficia tanto a automóviles particulares como a vehículos de carga y transporte pesado.
Así quedaron las nuevas tarifas en los peajes vía al Llano
Para las categorías 1 a 3, que incluyen automóviles, camperos y buses pequeños, el descuento es del 30 %; mientras que para las categorías 4 a 7, que agrupan camiones y tractocamiones, la reducción alcanza el 50 %.
Con estos ajustes, las tarifas vigentes quedaron así:
- Boquerón I y Boquerón II: entre $13.230 y $19.670 para categorías 1 a 3, y entre $36.800 y $55.300 para categorías 4 a 7.
- Naranjal: entre $11.340 y $29.330 para categorías 1 a 3, y entre $31.000 y $46.150 para categorías 4 a 7.
- Pipiral: entre $18.480 y $36.260 para categorías 1 a 3, y entre $31.000 y $66.750 para categorías 4 a 7.
Estos valores ya se reflejan en los cobros electrónicos y manuales reportados por Coviandina, concesionario a cargo de la operación del corredor.
El presidente de la ANI, Óscar Torres, señaló que la decisión fue resultado de los acuerdos alcanzados con los transportadores de carga y comunidades locales tras el cierre de la vía ocurrido el 6 de septiembre.
Además de la tarifa diferencial, se suspendió temporalmente el control de peso en básculas para el transporte de carga, salvo en el caso de vehículos con carga extradimensionada.
El Ministerio de Transporte destacó que esta medida busca aliviar los costos logísticos y garantizar la conectividad con los Llanos Orientales, una región clave para el comercio, la ganadería y el turismo.
El beneficio también coincide con la semana de receso escolar, periodo clave para el turismo en el Meta. La Gobernación ha dispuesto medidas adicionales para facilitar la movilidad hacia los principales destinos turísticos y festivales de Villavicencio y Acacías.