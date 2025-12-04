Vía Bogotá – Girardot tendrá importante cambio en puente festivo: Movilidad será más rápida

Con el propósito de asegurar una movilidad eficiente en la vía Bogotá–Girardot durante el puente festivo de la Inmaculada Concepción, la concesión Vía Sumapaz anunció la puesta en marcha de un plan especial de operación y seguridad vial orientado a atender el incremento de viajeros previsto para estos días. La medida busca anticiparse al comportamiento habitual del corredor en esta temporada y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios que se desplazan hacia los diferentes destinos turísticos del centro del país.
De acuerdo con las proyecciones de la concesión, cerca de 240.000 vehículos transitarían por este corredor entre el viernes y el lunes festivo, una cifra que exige un refuerzo en la operación habitual. Para enfrentar este aumento, la entidad implementó herramientas tecnológicas de última generación y amplió el número de equipos en terreno, lo que permitirá mejorar los tiempos de reacción ante eventualidades y fortalecer la coordinación entre las unidades encargadas de la atención.
Como parte del plan operativo, se incorporaron sistemas que facilitan la detección temprana de incidentes en varios puntos estratégicos de la vía. Estas tecnologías permiten monitorear en tiempo real el flujo vehicular y alertar sobre cualquier situación que pueda afectar la movilidad. Con ello, los equipos en carretera pueden actuar de manera más oportuna, lo que contribuye a reducir los tiempos de detención y a mantener un tránsito continuo durante una de las fechas de mayor afluencia.
El dispositivo también incluye unidades adicionales de atención en vía, vehículos especializados para la gestión inmediata de emergencias y un aumento del personal en las estaciones de peaje de Chusacá y Chinauta, donde se suele registrar la mayor concentración de usuarios. A esto se suma la supervisión permanente desde el Centro de Control de Operaciones, que coordinará acciones con la Policía de Tránsito y con las autoridades locales para asegurar una respuesta conjunta frente a cualquier eventualidad.
¿Qué novedades de movilidad habrá en la vía Bogotá – Girardot?
En cuanto a las novedades para este fin de semana, la concesión informó que el túnel Sumapaz, ubicado en Melgar, continúa su proceso de modernización del sistema de iluminación y registra un avance del 90 %. Aunque las obras siguen en ejecución, la infraestructura operará con ambos carriles habilitados durante todo el puente festivo, lo que permitirá facilitar la circulación y evitar restricciones que puedan afectar los tiempos de desplazamiento.
Para el retorno del lunes 8 de diciembre, se tiene previsto activar un contraflujo entre Melgar y Boquerón. Esta medida se aplicará en función del comportamiento vehicular de la jornada y tiene como objetivo aliviar la congestión que suele presentarse en la operación retorno hacia Bogotá. La concesión indicó que la decisión se tomará en coordinación con las autoridades presentes en el corredor, según la evolución del tráfico.
Dentro de las actividades programadas como parte del Plan Éxodo, el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una jornada especial en el área de servicio de Fusagasugá. En este espacio, y con el acompañamiento de la Policía de Tránsito, se entregará material informativo con recomendaciones de seguridad vial y datos de interés sobre los destinos que ofrece el corredor. Además, se realizarán actividades pedagógicas, concursos y entrega de obsequios, con el propósito de promover una conducción responsable y acompañar a los viajeros durante la celebración de las tradicionales velitas.