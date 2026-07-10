Primer tren de cercanías en Colombia comenzará operaciones en 2027: así es el megaproyecto

La movilidad en Bogotá y Cundinamarca está a punto de dar un giro histórico con la puesta en marcha de uno de los tramos del Regiotram de Occidente, el primer tren de cercanías de Colombia.
Este megaproyecto, diseñado para aliviar el colapsado tráfico del occidente de la capital y la salida a la Sabana, ya tiene una fecha clara en el calendario para el inicio de sus operaciones: el segundo semestre de 2027.
La confirmación de este hito la dio la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien dijo esta semana que el próximo año iniciará la operación del megaproyecto.
“El otro año va a comenzar operación desde Facatativá hasta Fontibón el Regiotram de Occidente. Espero que el otro año ya la gente pueda subirse a ese tren regional”, dijo la titular de la cartera.
Con esto, la funcionaria ratificó lo dicho hace unos días por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien adelantó detalles sobre el avance de la producción del material rodante y las fases técnicas del proyecto.
Detalles del megaproyecto que será el primer tren de cercanías en Colombia
Este sistema de tránsito rápido tipo tren-tram aprovechará en su gran mayoría el antiguo corredor del Ferrocarril de la Sabana para extenderse a lo largo de casi 40 kilómetros de vía férrea.
El trazado conectará de forma directa y eficiente a los habitantes de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con el corazón de Bogotá, ingresando por el occidente de la capital hasta integrarse con la primera línea del Metro de la ciudad.
Actualmente, el viaje por carretera entre Facatativá y el centro de Bogotá puede tomar hasta tres horas en horas pico debido a la alta congestión vial, mientras que, con la entrada en funcionamiento del Regiotram de Occidente, este mismo recorrido se reducirá a un tiempo estimado de 45 minutos.
Además de la reducción en los tiempos de viaje, el megaproyecto destaca por su tecnología 100 % eléctrica, lo que garantiza una operación limpia y libre de emisiones contaminantes, que será realizada por un poderoso grupo empresarial chino.
La implementación del servicio se realizará de manera progresiva a partir de 2027, priorizando el tramo de 26 km que conectará la Sabana con la estación de Fontibón en su fase inicial.
De hecho, para que este tramo comience operaciones, a la región llegarán 22 coches antes de finalizar el primer semestre del próximo año.
Posteriormente, una segunda etapa -que irá hasta el centro de Bogotá- seguirá en obras y quedará lista hacia 2029, según ha dicho la Gobernación de Cundinamarca.