Las dos megavías clave que quedan listas para contratar en Colombia

El Ministerio de Transporte del gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un balance sobre el estado de los principales proyectos de infraestructura que actualmente se encuentran en etapa de estructuración en Colombia.
La cartera y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que estos proyectos hacen parte del ciclo de maduración de las Asociaciones Público-Privadas (APP), por lo que su avance no se mide por el porcentaje de ejecución de obra, sino por el cumplimiento de hitos relacionados con la estructuración, evaluación, aprobación y revisión técnica, financiera, jurídica, ambiental y de riesgos.
Villeta – Guaduas – El Korán
Uno de los proyectos es la APP de iniciativa pública Villeta – Guaduas – El Korán, que busca mejorar la conectividad entre el centro del país y la Costa Caribe mediante la conexión de la doble calzada Bogotá-Villeta con las Troncales del Magdalena 1 y 2, las cuales enlazan con la Ruta del Sol 3.
El proyecto ya cuenta con estudios de factibilidad y, como parte de su proceso de maduración, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha adelantado gestiones ante el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras instancias de política pública y fiscales.
Entre los principales avances, el Ministerio destacó la obtención del concepto de análisis de riesgos por parte de la cartera de Transporte. Asimismo, la ANI respondió las observaciones formuladas por el Ministerio de Hacienda relacionadas con las condiciones financieras, la valoración de obligaciones contingentes y el plan de aportes al Fondo de Contingencias, incluida la radicación más reciente realizada el 19 de junio de 2026.
La entidad también ha desarrollado jornadas de socialización con autoridades locales, comunidades, gremios y juntas de acción comunal de los municipios de influencia, además de un panel de expertos para evaluar los sobrecostos asociados a las obras en túneles.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de aprobaciones, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros, fiscales y de política pública necesarios para avanzar hacia las siguientes fases de estructuración.
Cruce en sector del Túnel de La Línea
Otro de los proyectos es la Ruta de los Andes, también conocido como el cruce en sector del Túnel de La Línea, una iniciativa privada sin aportes de recursos públicos que conectará los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), en el Cruce de la Cordillera Central.
La iniciativa superó la etapa de prefactibilidad y el originador radicó los estudios de factibilidad ante la ANI el 30 de enero de 2026.
Estos documentos sirven de base para que la Agencia evalúe los componentes técnicos, financieros, jurídicos, ambientales, prediales, sociales y de riesgos del proyecto.
Adicionalmente, el 30 de abril de 2026 la ANI abrió la convocatoria para terceros interesados, cuya audiencia pública quedó programada para los días 8 y 9 de septiembre de 2026.
Por ahora, el proyecto permanece en revisión documental de los estudios de factibilidad, una etapa necesaria para verificar la suficiencia de la información y definir los siguientes pasos del proceso de evaluación.