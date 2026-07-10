Mineros adopta nueva política de reservas de oro: lo mantendrá como uno de sus principales activos

Mineros anunció la adopción de una nueva política para la gestión de sus reservas de oro. La compañía explicó que esta decisión responde a que el metal no solo es un instrumento financiero, sino también el principal producto de su operación y el activo sobre el que posee mayor experiencia.
La política establece lineamientos para la custodia y supervisión del oro físico en lingotes, el cual será administrado como un activo diferenciado dentro del portafolio de la empresa. Asimismo, en sus estados financieros se presentará un subtotal de los flujos de efectivo provenientes de las operaciones antes de las denominadas compras “estratégicas” de oro.
Adicionalmente, la empresa incorporó una medida para mantener liquidez suplementaria y reportar un flujo de caja neto previo a las compras de oro. La compañía aclaró que este indicador complementará, pero no reemplazará, sus estados financieros.
“Producimos oro porque creemos en el oro. La política formaliza una extensión natural de nuestro negocio: retener una porción medida de nuestra producción en su forma más elemental”, expresó Daniel Henao, presidente de la empresa.
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Por su parte, Natalia Correa, directora financiera de Mineros, explicó que la política contempla la creación de un comité de inversiones, la elaboración de informes periódicos y el establecimiento de límites cuantitativos de riesgo, con el propósito de que los inversionistas puedan evaluar de manera más clara la posición de tesorería de la compañía y su desempeño operativo.
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