Vía Bogotá – Girardot tendrá plan de movilidad durante puente festivo para que tránsito sea más rápido

El corredor vial Bogotá–Girardot se alista para enfrentar uno de los periodos de mayor movilidad turística del año. Con ocasión del puente festivo de San Pedro y San Pablo, la Concesión Vía Sumapaz proyecta la circulación de más de 300.000 vehículos por esta importante conexión entre la capital del país y el centro-sur de Colombia. La cifra representa un incremento cercano al 20 % en comparación con otros fines de semana festivos registrados durante junio.
El aumento en el flujo vehicular coincide con el inicio de las vacaciones de mitad de año y con las tradicionales festividades de San Pedro y San Pablo, especialmente en el departamento del Huila, donde se desarrollan actividades culturales, artísticas y folclóricas que atraen a miles de visitantes provenientes de diferentes regiones del país.
En este contexto, municipios como Silvania, Fusagasugá, Melgar, Ricaurte y Girardot se perfilan como algunos de los destinos con mayor afluencia de viajeros durante el puente festivo. Además, la vía constituye una de las principales rutas de acceso hacia Neiva y otras poblaciones huilenses que concentran gran parte de la programación asociada a estas celebraciones tradicionales.
De acuerdo con la concesión, este incremento en la movilidad también representa un impulso para sectores económicos estratégicos de las poblaciones ubicadas en el área de influencia del corredor. Actividades relacionadas con la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos esperan registrar una mayor dinámica gracias a la llegada de visitantes durante la temporada.
“San Pedro y San Pablo es una de las temporadas más importantes para el turismo regional. Desde Vía Sumapaz queremos que los usuarios no solo lleguen seguros a sus destinos, sino que también descubran todo lo que ofrece el corredor Bogotá-Girardot: gastronomía, cultura, paisajes, tradición y servicios para disfrutar el viaje desde el primer kilómetro”, afirmó Charlie Rengifo, gerente de Operaciones de la Concesión Vía Sumapaz.
Ante las proyecciones de alto tráfico, la concesión puso en marcha un plan especial de operación con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de movilidad y brindar atención oportuna a los usuarios durante los desplazamientos de salida y retorno.}
Así será el plan de movilidad durante el puente festivo de San Pedro en la vía Bogotá – Girardot
Entre las medidas adoptadas se encuentra el aumento del 40 % en la capacidad de atención al usuario y la duplicación del personal operativo en puntos estratégicos de la carretera. Asimismo, estarán disponibles 24 unidades destinadas a la atención de emergencias, además de 120 cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Control de Operaciones para realizar seguimiento permanente al comportamiento del tránsito.
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El dispositivo también contempla la operación de 35 paneles de mensajería variable, a través de los cuales se entregará información en tiempo real sobre las condiciones de movilidad, posibles congestiones y recomendaciones para los conductores.
A estas acciones se suma el acompañamiento de hasta 150 uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte, quienes apoyarán las labores de regulación, control y prevención de incidentes a lo largo del corredor vial. De igual forma, se mantendrá un monitoreo continuo durante las 24 horas del día para responder de manera rápida ante cualquier eventualidad.
Las autoridades recordaron que durante el reciente puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús se movilizaron más de 250.000 vehículos por la vía Bogotá–Girardot. En esa oportunidad se prestaron más de 160 asistencias relacionadas con fallas mecánicas y no se registraron personas con lesiones graves dentro del corredor concesionado.
No obstante, la Concesión Vía Sumapaz reiteró el llamado a los conductores para realizar revisiones preventivas antes de emprender sus desplazamientos. Entre enero y mayo de 2026 fueron atendidos más de 8.000 incidentes en la carretera, de los cuales el 84 % estuvo relacionado con situaciones que pudieron evitarse mediante un adecuado mantenimiento de los vehículos.