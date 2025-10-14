Moda, show y una estrategia multimillonaria detrás del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Más allá de la pasarela, la belleza, la moda y el show, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 es una inversión estratégica multimillonaria que busca generar valor publicitario, impulsar las ventas y restaurar su relevancia cultural en la industria de la moda.
Esto, teniendo en cuenta que el precio de las acciones de la marca estadounidense de ropa, lencería, fragancias y productos de belleza para mujeres ha caído aproximadamente un 27 % en lo que va del año.
Al 10 de octubre, su valor en el mercado estaba en US$2.370 millones y la capitalización de mercado ha aumentado un 14,6 % en el último año.
Hay que recordar que el show de Victoria’s Secret se suspendió en 2019 debido a una caída drástica en los índices de audiencia, así como a las críticas por sexismo, falta de diversidad y porque su anterior CEO, Les Wexner, se vio involucrado en un escrutinio público.
Sin embargo, tras la llegada de Hilary Super como CEO de la compañía, y aun en medio de críticas, en 2024 volvió el icónico show.
Para este año, el desfile se llevará a cabo en Nueva York y solo la producción costará entre US$35 y US$40 millones y contará con la participación de modelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid y Naomi Campbell.
Además, habrá talento colombiano, pues Karol G, la modelo nacida en Tumaco, Nariño, Valentina Castro, y la modelo y presentadora, Daniella Álvarez, harán parte del espectáculo.
Además, se presentarán Madison Beer, Missy Elliott y TWICE, y por primera vez desde 2018, Stella Maxwell desfilará por la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show, el cual será el 15 de octubre a las 7 p. m., hora Este de Estados Unidos. Será transmitido a través de las cuentas de la marca en YouTube, Instagram y TikTok.