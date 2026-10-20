Video | Acciones de Davivienda caen 4,73 % liderando la corrección de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 19 de octubre de 2026 en 2.521,34 puntos registrando una variación negativa de – 1,75 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,92 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $140.382 millones, mostrando una variación negativa de 34,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $212.544 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,06 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $40.695 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,45 %) que negoció $35.113 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 2,15 %) que transó un monto de $12.698 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que retroceden – 4,73 %.
- En la segunda casilla, Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que cae – 3,56 %.
- Finalmente, los títulos de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que bajaron – 3,54 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 1,18 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 1,97 % y marcan un volumen de operaciones de $4.349 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap