Video | Acciones de Nubank son las más destacadas en el Mercado Global Colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 06 de octubre de 2026 en 2.589,04 puntos registrando una variación positiva de 0,25 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 25,19 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $143.326 millones, mostrando una variación negativa de 27,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $198.303 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,31 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $30.259 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Ecopetrol (Ecopetrol – 0,90 %) que negoció $26.359 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura + 2,95 %) que transó un monto de $15.979 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Corferias (Corferias) que suben 20,00 %.
- En la segunda casilla Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que avanzó 2,95 %.
- Finalmente, los títulos del Grupo Éxito (Éxito) que se valorizaron 2,62 %.
Las acciones de Pei (Pei) bajaron – 1,69 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) subieron 3,65 % y marcan un volumen de operaciones de $21.813 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap