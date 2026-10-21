Video | Acciones de Nubank suben 5,20 % en el Mercado Global Colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 20 de octubre de 2026 en 2.533,22 puntos registrando una variación positiva de 0,47 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 22,50 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte permanece en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $142.385 millones, mostrando una variación negativa de 33,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $212.544 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,72 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $48.577 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,46 %) que negoció $22.011 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg – 0,64 %) que transó un monto de $14.573 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, Grupo Nutresa (Nutresa) que sube 4,39 %.
- En la segunda casilla, Títulos Inmobiliarios (TIN) que avanzó 1,80 %.
- Finalmente, los títulos de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que se valorizaron 1,79 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) bajaron – 2,82 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 5,20 % y marcan un volumen de operaciones de $10.060 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap