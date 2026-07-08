Video | Acciones de Nubank vuelven a ser las más negociadas en Mercado Global Colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 07 de julio de 2026 en 2.294,46 puntos registrando una leve variación negativa de – 0,06 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,95 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $110.041 millones, mostrando una variación positiva de 29,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $85.187 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,21 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $57.195 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,29 %) que negoció $11.763 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 1,47 %) que transaron un monto de $8.693 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, los títulos de Enka (Enka) que retroceden – 6,12 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que cae – 5,08 %.
- Finalmente, las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que bajaron – 4,81 %.
Las acciones de Celsia (Celsia) suben 2,83 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajan 3,40 % y marcan un volumen de operaciones de $1.889 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap