Video | Acciones de Promigas e ISA lideran las caídas del mercado accionario en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 25 de junio de 2026 en 2.261,53 puntos registrando una variación negativa de – 0,42 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,36 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $155.622 millones, mostrando una fuerte variación negativa de 56,32 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $355.974 millones.
Recomendado: Cibest Capital actualizó precio objetivo para las acciones de Mineros y Promigas en Bolsa de Colombia
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,20 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $73.334 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,45 %) que negoció $29.375 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 0,76 %) que transaron un monto de $9.559 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, los títulos de Promigas (Promigas) que retroceden – 2,08%.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que cae – 2,05 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que bajaron – 1,94 %.
Las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) suben 10,24 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01CO) sube 0,73 % y marcan un volumen de operaciones de $3.488 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap