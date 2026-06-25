Cibest Capital actualizó precio objetivo para las acciones de Mineros y Promigas en Bolsa de Colombia

En medio de la volatilidad del mercado accionario local pasada la segunda vuelta presidencial, Grupo Cibest dio a conocer su análisis sobre Promigas y Mineros, dos acciones de peso en la Bolsa de Valores de Colombia.
En el caso de Promigas, la firma reinició su cobertura con precio objetivo de $7.810 por acción para 2026 y estrategia de sobreponderar.
Lo anterior, consistente con un retorno total de 26,8 %, del cual el 8 % corresponde a dividendos. “Así el precio objetivo se mantiene estable con un cambio de solo -1,1 %”, dice el informe.
También tuvo en cuenta la disminución de los márgenes de rentabilidad en el negocio regulado, que bajó el precio objetivo de Promigas a $6.000, aunque la adquisición de Tantay, una de las plataformas o vehículos que hacían parte del portafolio latinoamericano de Zelestra, aportó un valor de $1.810 a la valoración.
Sobre esta adquisición, en particular la de Tantay en Colombia, Chile y Perú, destacó Cibest Capital que integra un portafolio de 1.520 megavatios (MW) distribuidos en 14 proyectos, de los que 1.400 MW ya es capacidad contratada.
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Dice además que “Chile es el principal eje de expansión, con pipeline de 2.003 MW en desarrollo. Promigas proyecta una tasa anual compuesta de crecimiento (TACC) en ingresos del 9,2 % y del 15,7 % en Ebitda para el periodo 2026–2030”.
En relación con el fenómeno de El Niño, Cibest Capital indicó que es un catalizador de la demanda y los ingresos para los segmentos de transporte y regasificación de gas, al elevar la dependencia térmica del sistema eléctrico colombiano.
Cibest Capital inició cobertura sobre Mineros con precio objetivo de $16.500 por acción
En el caso de Mineros, la estrategia de Cibest Capital es de sobreponderar, consistente con una expectativa de retorno total de 11,4 %, del que 2,4 % corresponde al dividendo.
De acuerdo con la firma la tesis de inversión se sustenta en varios factores. Uno de ellos es la exposición al oro, que actúa como protección de valor en escenarios de alta incertidumbre económica y política en el mediano y largo plazo.
También se tuvo en cuenta la gestión de costos y gastos que favorece la generación de valor, así como la capacidad productiva, que permite una generación de caja adecuada, junto con una política consistente de distribución de dividendos y un programa de readquisición de acciones que devuelven valor al accionista.
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Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los proyectos La Colosa y La Pepa, inversiones recientes que fortalecen el portafolio de proyectos y la continuidad de la reposición de reservas.
Destaca además Cibest Capital que “en el actual entorno de precios, la producción se traduce en una mayor generación de caja”. Y recordó que en el primer trimestre de este año, Mineros logró una producción de 57.850 onzas, con un crecimiento de 7 % frente al mismo periodo del año pasado.
“Sumado a altos precios del oro, ha resultado en ingresos históricamente altos y mejoras en margen Ebitda del 44,8 % en 2025 al 52,8 %” en el primer corte de este año”.
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