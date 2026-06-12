Mineros entró a las acciones recomendadas por Cibest Capital para invertir en Bolsa de Colombia en junio

En las últimas semanas la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) ha tenido un dinamismo empujado por la expectativa electoral, que la ha llevado a recuperar parte de las ganancias cedidas en meses anteriores.
En medio de este contexto, Cibest Capital destacó que, en lo corrido del año hasta el 9 de junio, y sin tener en cuenta dividendos, el principal índice del mercado local, el MSCI Colcap, arrojaba una valorización de 8,9 %.
En este sentido, la firma de inversiones actualizó su perspectiva en la renta variable local a neutral, con “un enfoque más constructivo” y con preferencia a la renta fija, ante el nivel de incertidumbre, pues “aún no es claro un cambio de tendencia en el mercado”.
Se consideró que, aunque factores como la implementación del límite a las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones y las recompras contribuirían a un índice cercano a 2.170 puntos (2.391 actualmente), “no vemos atractivo incrementar posiciones de manera generalizada”.
Relacionado: Estos fueron los mayores compradores de acciones en Bolsa de Colombia en mayo; Ecopetrol, la más negociada
Estas son las Top Picks de Cibest Capital en junio
Con ese contexto, Cibest Capital reveló que la acción de Mineros fue incluida en su portafolio de acciones recomendadas, tras eliminar la posición de liquidez del 10 % que había sido incluida el mes anterior.
En este sentido, el portafolio quedó conformado por: la acción preferencial de Grupo Sura (con un peso de 30 %), Grupo Éxito (20 %), Banco de Bogotá (20 %), la preferencial de Davivienda Group (20 %) y Mineros (10 %).
De acuerdo con Cibest Capital, la inclusión de Mineros responde a factores como su atractivo potencial fundamental y su posible inclusión en los índices globales del FTSE Russell en septiembre.
Relacionado: Mineros proyecta duplicar su producción de oro hacia 2030 apoyado en expansión en Nicaragua
También, se consideró que la acción se vería beneficiada por las expectativas al alza en el precio internacional del oro para finales de año (entre 23 % y 43 % de acuerdo con las proyecciones de Bank of America y J.P.Morgan).
Además, “el nivel de precio actual (alrededor de $13.820) ofrece un buen punto de entrada en el activo, después de una corrección de 31,9 % desde el 27 de febrero, acercándose a una zona de soporte entre los $13.500 y $13.800”.
A esto se suma el programa de readquisición de acciones vigente, con recursos disponibles cercanos a $66,7 millones, el cual, continuaría dando respaldo e impulso a las acciones.
Análisis al resto del portafolio
Frente a las otras acciones recomendadas, Cibest Capital consideró que el rezago de estos activos frente al índice MSCI Colcap podría corregirse en el corto plazo, respaldado por sus fundamentales.
Por ejemplo, en el caso de la acción preferencial de Grupo Sura, “nuestro activo de mayor convicción, una parte significativa de su rezago en el año corrido se explica por su salida de los índices de pequeña capitalización de MSCI en febrero de 2026”.
Sin embargo, para la firma, se trata de una acción que se destaca en potencial fundamental vs. el precio justo promedio, que cotiza con descuentos relevantes frente a la acción ordinaria (23,8 %) y, frente al precio libre de arbitraje de la compañía (33,3 %).
—