Video | Acciones preferenciales de Grupo Cibest lideran el volumen de transacciones de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 10 de noviembre de 2026 en 2.528,01 puntos registrando una variación negativa de – 1,88 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 22,24 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.470 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría configurado en los 2.600 puntos.
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Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $310.949 millones, mostrando una variación positiva de 14,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $271.771 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,67 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $103.490 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo sura ordinaria (Gruposura + 0,60 %) que negoció $55.981 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Ecopetrol (Ecopetrol – 1,94 %) que negoció $37.461 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que retroceden – 3,78 %.
- En la segunda casilla, Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que cae – 3,59 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que bajaron – 2,67 %.
El ETF HCOLSEL (Hcolsel) sube 2,06 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de NVIDIA Corporation (NVDACO) caen 4,55 % y marcan un volumen de operaciones de $8.783 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap