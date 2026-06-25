Video | Bolsa de Colombia consolida alza cercana al 10 % en lo corrido de 2026

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de junio de 2026 en 2.270,97 puntos registrando una variación negativa de – 3,24 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,81 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $355.974 millones, mostrando una variación positiva de 32,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $268.190 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 5,65 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $186.459 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos al ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 1,86 %) que negoció $47.616 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 3,61 %) que transaron un monto de $38.015 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, los títulos de Ecopetrol (Ecopetrol) que retroceden – 5,65 %.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que cae – 5,03 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que bajaron – 4,15 %.
Las acciones del banco BBVA (BBVACOL) suben 5,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01CO) sube 0,36 % y marcan un volumen de operaciones de $5.137 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap