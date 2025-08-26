Videopodcast | Sostenibilidad y futuro energético, una conversación con Eduardo Behrentz

Este capítulo de ‘En Grupo Es Mejor’, el video pódcast del Grupo Energía Bogotá (GEB), presenta a Eduardo Behrentz, ingeniero civil, magíster y doctor en ingeniería ambiental, rector de la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana) y columnista del diario Portafolio.
El invitado explica por qué la sostenibilidad no debe verse como un gasto, sino como una inversión con una enorme rentabilidad social y analiza ejemplos concretos como el reciente racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá y la valoración económica de los servicios ecosistémicos, mostrando que proteger el medio ambiente tiene un sentido económico directo.
Aborda, además, la vital importancia de una matriz energética diversificada y robusta para Colombia, instando a no «satanizar» ningún combustible, sino a promover los más limpios, como el gas natural en la transición, junto con la eficiencia energética. Un punto central es la electrificación de la flota vehicular, considerada la medida más costo-efectiva y de mayor impacto directo en la calidad del aire, ya que elimina la combustión en las calles.
Este episodio es una clase magistral sobre la implementación práctica de políticas ambientales y la conciencia individual en temas de sostenibilidad.