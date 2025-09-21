Vive Claro ajusta su logística y protocolos rumbo al concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

La experiencia de los conciertos en el Vive Claro Distrito Cultural se prepara para un nuevo capítulo con la llegada de Kendrick Lamar, en lo que será su primera presentación en solitario en Colombia el próximo 27 de septiembre.
El escenario, que debutó con el concierto de Green Day, anunció una serie de ajustes y mejoras que buscan elevar el estándar de la música en vivo en el país y responder a la retroalimentación de los asistentes tras su primer evento masivo.
Desde la organización señalaron que las graderías ya cuentan con certificaciones internacionales, con pruebas de resistencia y monitoreo estructural en cada espectáculo.
Además, se selló una alianza con TransMilenio para garantizar rutas especiales que faciliten el ingreso y salida del público, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera. También se reforzaron protocolos de seguridad, accesibilidad y servicios generales para asegurar una experiencia más cómoda y confiable.
Uno de los aspectos que más atención ha recibido es el manejo del ruido. El recinto informó que ya socializó su Plan de Manejo de Ruido con las autoridades y que ha implementado un sistema integral de mitigación que incluye calibraciones del sonido dentro de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la instalación de barreras acústicas temporales y monitoreos permanentes en las zonas más sensibles de Bogotá.
En paralelo, se fortaleció la coordinación logística con las autoridades de movilidad y seguridad para optimizar los accesos, el funcionamiento de parqueaderos y la integración con el transporte público.
Todo esto, aseguraron, responde a las inquietudes expresadas por el público tras la inauguración del recinto y reafirma el compromiso de Vive Claro con ofrecer espectáculos de talla mundial en un entorno seguro, accesible y en armonía con la ciudad.
El esperado concierto de Kendrick Lamar promete ser un hito cultural. El ganador del Pulitzer y 17 premios Grammy interpretará los himnos más poderosos de su carrera y celebrará el éxito global de “Not Like Us”. Una noche que marcará la historia del hip hop en Colombia y pondrá a prueba la nueva cara de Vive Claro como epicentro de los grandes espectáculos internacionales.