Volvo anunció colaboración regional con la banda bogotana de pop latino, Morat

La marca sueca de lujo, Volvo, representada en Colombia por Astara, anunció una nueva colaboración regional; en esta ocasión, con Morat, la banda colombiana de pop latino.
Esta alianza estratégica fusiona la pasión por la música y el compromiso con la sostenibilidad, elevando la experiencia de conducción del nuevo Volvo EX30, el SUV compacto 100 % eléctrico.
“Esta colaboración con Morat no es solo una campaña; es una declaración de intenciones. Buscamos conectar con una generación de consumidores que valora la innovación, la sostenibilidad y, por supuesto, una experiencia de sonido excepcional. El Volvo EX30, con su diseño vanguardista y su compromiso con el medio ambiente, es el lienzo perfecto para esta fusión musical”, señaló Andrea Burgos, directora de Importadores para América Latina.
El EX30
El SUV compacto de la marca, hasta la fecha, ha sido diseñado con un enfoque en la sostenibilidad, la tecnología inteligente y una experiencia de usuario intuitiva. Su diseño es minimalista y está fabricado con materiales reciclados. Además, tiene una alta tecnología de infoentretenimiento.
Según indicó la marca, esta alianza busca amplificar la resonancia emocional del EX30, asociando al vehículo con la alegría, la energía y la conexión profunda que la música de Morat genera.
“Esta conexión es auténtica, pues las letras de la banda, que hablan de los momentos que marcan la vida, son el reflejo perfecto del propósito del EX30 como un vehículo diseñado para vivir esas mismas experiencias memorables de forma consciente”, indicaron desde Volvo.
El EX30 está disponible en Colombia en tres versiones: Core, $189.990.000; Plus, $239.990.000; y Ultra, $259.990.000.