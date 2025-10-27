Aerolínea española anuncia la operación de vuelo directo a Madrid desde Cartagena

Cartagena, una de las ciudades más turísticas de Colombia, tendrá un nuevo vuelo directo a un país de Europa a partir de julio de 2026. Será operada por World2Fly.
Según se conoció, la conexión aérea directa será a Madrid, España, y ya está disponible para la venta en los canales habituales de World2Fly, a través de su página web y agencias de viaje.
El vuelo será operado en un Airbus A350 con capacidad para 432 pasajeros, con una frecuencia semanal (todos los viernes), y operará a partir del 3 de julio del 2026.
De acuerdo con la Corporación Turismo Cartagena de Indias, a corte de septiembre de 2025, Colombia ha recibido más de 302.000 turistas extranjeros provenientes de España, según Migración Colombia 2025, de los cuales, más de 20.000 tuvieron como destino final de la heroica.
“El mercado español representa el 9 % del total de visitantes que llegan a la ciudad. Además, en comparación con el mismo periodo de octubre de 2024, se observa un crecimiento del 19,3 % en la llegada de turistas españoles, fortaleciendo la oferta de vuelos que actualmente presta Plus Ultra (con cuatro frecuencias a la semana)”, puntualizó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.
Cabe mencionar que esta conexión hace parte de los programas vacacionales de Newblue, el tour operador del grupo World2Meet, que ofrecerá además itinerarios diseñados para descubrir la diversidad de Colombia, con estancias en Cartagena de Indias, la Zona Cafetera y Cali, destacando la riqueza cultural, natural y gastronómica del país.
Los programas Newblue Essence y Newblue Quality incluirán vuelos ida y vuelta Madrid-Cartagena, estancias de 7 noches en hoteles de Cartagena, traslados y opciones de excursiones, como la visita al exclusivo Beach Club Baia Bella.
Por su parte, Daniel Buil, director comercial de World2fly, dijo que el lanzamiento de esa nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias responde a la creciente demanda de sus clientes y al interés por destinos con gran atractivo turístico y cultural.