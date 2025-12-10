Así están los precios de los vuelos para ir a las ciudades donde Colombia jugará durante el Mundial 2026

En medio de la emoción por el torneo mundial de fútbol, son varios los colombianos que desde ya están revisando opciones de viaje para acompañar a la Selección en las ciudades sede donde se disputarán los partidos. En este contexto, datos de Kayak revelaron cómo varían los precios promedio de vuelos hacia ciudades como Miami, Ciudad de México, Guadalajara y Nueva York.
El metabuscador de viajes analizó los precios promedio de vuelos para viajes entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026. La comparación se realizó entre las búsquedas de vuelos hechas del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025, la semana en la que se realizó el sorteo que definió el grupo de Colombia, y las búsquedas de la semana previa, del 23 al 29 de noviembre del mismo año.
¿Cuánto cuesta volar a las ciudades donde jugará Colombia?
Miami aparece como una de las rutas con un precio promedio de vuelo para la temporada de partidos que pasó de $1.930.225 a $2.404.041, lo que representa un aumento del 25 %.
La Ciudad de México registró un incremento del 6 % en el precio promedio de los vuelos, pasando de $1.770.450 antes del sorteo a $1.871.409 después del sorteo. Guadalajara, otra ciudad sede para la selección colombiana, tuvo una disminución de su precio promedio de vuelo de $2.384.008 a $2.242.280 durante el período analizado.
Nueva York, aunque no será sede de los partidos de Colombia, sí será la ciudad donde se llevará a cabo la final del evento mundialista. Esto la convierte en una ruta estratégica para muchos viajeros que desean vivir el ambiente alrededor del desenlace del torneo o aprovechar las múltiples conexiones de la ciudad.
El precio promedio de los vuelos hacia Nueva York tuvo una disminución del 7 % entre la semana previa y la posterior al anuncio oficial del grupo de Colombia, bajando de $2.788.277 a $2.580.300. Esta diferencia muestra cómo reaccionaron los precios tras la confirmación de las ciudades sede y fechas clave del torneo.
Además de los precios promedio de vuelos, la búsqueda de vuelos a estas ciudades también mostró un aumento tras el anuncio del grupo al que pertenece Colombia.
Recomendado: Reconocida aerolínea en Colombia confirmó que ahora estas personas volarán gratis
Los datos de Kayak indican que las búsquedas de vuelos hacia Miami se triplicaron, mientras que hacia Ciudad de México se multiplicaron por 7, y hacia Nueva York subieron un 30 %. Estos cambios explican cómo, tras el anuncio de las ciudades sede, muchos colombianos comenzaron a buscar vuelos para asistir a los partidos de la selección.
Para quienes están organizando el viaje, Kayak ofrece una guía especial que contiene las rutas, opciones y combinaciones necesarias para recorrer cada país y ciudad sede.