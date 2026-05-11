Una de las empresas más grandes de Brasil expandió sus negocios en Colombia con nuevo centro de distribución

Empresas de Brasil siguen posicionando parte de sus operaciones en el mercado colombiano como parte de su crecimiento en América Latina.
Es el caso de WEG, una de las compañías con mayor capitalización bursátil de Brasil, y destacada por ser uno de los mayores fabricantes mundiales de motores eléctricos y equipos electroindustriales.
La empresa tiene operaciones en alrededor de 140 países y plantas de producción en múltiples mercados, incluyendo Colombia, en donde acaba de inaugurar un centro de distribución para su línea de recubrimientos (pinturas), que estará ubicado en Bogotá.
WEG explicó que con esta apertura refuerza su presencia en el mercado latinoamericano, en línea con su compromiso continuo de expandir su red de distribución a escala global.
Operación en Colombia de WEG y crecimiento internacional
Adilson Demathe, director de ventas de WEG Coatings, una de las divisiones de este gigante brasileño, la elección de Colombia como ubicación para el nuevo centro refleja la importancia estratégica del mercado local.
“Colombia tiene una actividad económica sólida y en constante crecimiento, lo que la convierte en un punto clave para nuestra estrategia de expansión en América Latina”, afirmó Demathe.
Al dar a conocer sus resultados del primer trimestre, WEG reveló inversiones cercanas a US$118 millones en capacidad productiva, maquinaria, equipos y software durante el trimestre.
Parte relevante de estos recursos se destinó a fábricas de transformadores en México, Colombia y Estados Unidos.
Además, la administración de esta compañía señaló que mantuvo indicadores financieros sólidos, impulsados por su estrategia de diversificación geográfica y de negocios, una mejor mezcla de productos y una gestión eficiente del capital de trabajo.
También indicó que los ingresos provenientes de mercados internacionales tuvieron una contribución importante pese a la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del comercio global.