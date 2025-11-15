Wingo anuncia importante reducción de sus tarifas en la ruta Bogotá–Caracas: ¿En cuánto queda?

La aerolínea Wingo anunció un importante ajuste tarifario en su ruta Bogotá–Caracas (BOG–CCS), una de las conexiones internacionales con mayor crecimiento en la región.
A partir del 14 de noviembre de 2025, la compañía aplicó una reducción de hasta en un 20 % el valor de su Tarifa Basic, con el objetivo de ofrecer alternativas más flexibles y asequibles para los viajeros que se desplazan entre Colombia y Venezuela.
El anuncio llega en medio de una demanda creciente en la ruta, impulsada por los flujos comerciales, familiares y turísticos entre ambos países. Según la compañía, la decisión responde a la necesidad de adaptar su modelo tarifario a las preferencias reales de los usuarios, quienes buscan opciones más económicas para viajar, especialmente en trayectos cortos en los que no siempre requieren equipaje adicional.
Un nuevo esquema más flexible y personalizable
Antes del cambio, la Tarifa Basic incluía por defecto una maleta en bodega de 23 kg, lo que elevaba el costo total del tiquete, incluso para quienes preferían viajar únicamente con equipaje de mano. Bajo el nuevo esquema, los pasajeros pagarán menos por el valor base del vuelo y podrán agregar servicios adicionales únicamente si los necesitan.
El equipaje en bodega de 23 kg ahora podrá adquirirse desde US$20 por pieza y por trayecto, ya sea durante la compra del tiquete o posteriormente a través de los canales oficiales de Wingo. La aerolínea aclaró que este cambio no afecta a los usuarios que compraron pasajes hacia o desde Caracas antes del 14 de noviembre; ellos conservarán todas las condiciones originales, incluida la maleta de 23 kg incluida.
“Esta actualización responde a lo que nos han manifestado los viajeros que desean conectar con Venezuela a un menor costo. A partir del 14 de noviembre, nuestra Tarifa Basic en la ruta Bogotá–Caracas será hasta 20% más económica. Quienes prefieran viajar livianos contarán con una opción más competitiva; quienes requieran equipaje adicional podrán configurarlo a la medida”, aseguró Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo.
Lo que incluye la Tarifa Basic
Con el nuevo esquema, la Tarifa Basic incluye un artículo personal de 40 x 35 x 25 cm, como un morral o cartera, que debe ubicarse debajo del asiento del pasajero. La compra de equipaje adicional no es obligatoria y queda a criterio del viajero según sus necesidades.
Finalmente, los tiquetes de la ruta Bogotá–Caracas ya están disponibles en wingo.com, la aplicación oficial de la aerolínea y en agencias de viaje aliadas. La compañía hizo un llamado a los usuarios a revisar detalladamente las condiciones de viaje y las opciones de equipaje para elegir el esquema que mejor se ajuste a su presupuesto.