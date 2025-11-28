Wingo anuncia tiquetes baratos para viajes nacionales e internacionales por el Black Friday: ¿En cuánto quedan?

En el marco de la temporada global de descuentos, Wingo, por medio del “Black Fly”, anuncia promociones en tiquetes aéreos que ofrecen tarifas desde $46.400 por trayecto (incluyendo tasas e impuestos) en rutas nacionales como Bogotá–Medellín.
De igual manera, desde US$73 por trayecto (tasas e impuestos incluidos), tendrá rutas internacionales como Bogotá–Guatemala, Medellín–San José (Costa Rica) o Cali–Panamá.
Así mismo, Black Fly incluye promociones de hasta 42 % de descuento en paquetes de hotel más vuelo para disfrutar este fin de año.
Vuelos y paquetes en Colombia
En el mercado doméstico, Black Fly pone el foco en los viajes de descanso dentro del país, con tarifas promocionales hacia ciudades como Armenia, Bucaramanga y Cali. Así mismo, Wingo ofrece promociones para disfrutar el Caribe colombiano, conectando a ciudades como Barranquilla y Cartagena con San Andrés, o volando desde Medellín, Bogotá y Bucaramanga hacia Santa Marta.
En cuanto a paquetes turísticos, los interesados podrán encontrar descuentos en hotel más vuelo, hacia ciudades como Cartagena, Santa Marta y San Andrés.
Promociones en destinos internacionales
En el frente internacional, Black Fly ofrece promociones en tiquetes aéreos para volar desde Colombia hacia Aruba, con salidas desde Bogotá, Cali y Medellín; y para volar hacia Panamá, desde Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena.
Incluso, las recién inauguradas rutas hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay (Jamaica), desde Bogotá, también están en promoción.
En cuanto a paquetes internacionales de hotel más vuelo, Wingo tiene promociones para disfrutar este diciembre destinos como Punta Cana y Cancún, volando desde Bogotá.
Es importante tener en cuenta que Black Fly aplica para compras realizadas entre el 24 y el 28 de noviembre de 2025, para realizar viajes entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. En cada ruta, Wingo ha dispuesto un número limitado de sillas en promoción, que los interesados podrán adquirir exclusivamente a través de wingo.com.