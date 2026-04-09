Wingo estrena nueva ruta internacional entre Barranquilla y Aruba

Wingo expande su presencia en el mapa con una nueva inclusión en su oferta de conexiones. La aerolínea, en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla, anunció una ruta internacional directa entre la capital del Atlántico y Aruba.
Con este anuncio, Barranquilla suma seis destinos dentro de la red de Wingo, incluyendo Bogotá, Medellín, San Andrés, Bucaramanga y Panamá. Además, esta nueva operación convierte a Barranquilla en la quinta ciudad de Colombia desde la que la empresa conecta a sus viajeros con Aruba, después de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.
Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de la compañía, destacó que “hoy la capital del Atlántico es cada vez más atractiva para viajeros internacionales, no solo por su riqueza cultural, sino también por segmentos como el turismo médico y por los vínculos de familias y amigos entre ambos destinos”.
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La empresa también resaltó que esta será, además, la única ruta directa entre Barranquilla y Aruba disponible actualmente en el mercado colombiano, lo que amplía las opciones de conectividad internacional para los viajeros.
La nueva conexión, que estará disponible a partir de este 9 de abril, tendrá dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, y una oferta de más de 18.000 sillas durante toda la temporada.
Con esta inclusión, Jaime Alfaro de Castro, subsecretario de Turismo de la Gobernación del Atlántico, resaltó que “cada nueva ruta internacional que llega a Barranquilla es una buena noticia para el Atlántico, para el turismo y para nuestra competitividad. Esta conexión directa con Aruba fortalece nuestra posición como puerta de entrada del Caribe colombiano y genera nuevas oportunidades para mover viajeros, impulsar negocios y seguir mostrando el potencial del departamento ante el mundo”.
Los tiquetes para esta nueva ruta ya están a la venta con tarifas desde 116 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.
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