La aerolínea colombiana de bajo costo, Wingo, anunció vuelos directos entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, a partir del 27 de octubre.
Según se conoció, a partir de la fecha mencionada, la aerolínea operará tres vuelos semanales —lunes, miércoles y viernes—, lo que permitirá a los viajeros volar sin escalas desde Bogotá hacia Guatemala. La duración aproximada del vuelo es de 3 horas 30 minutos.
Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), 39.000 colombianos visitaron el país durante el primer semestre del 2025, reflejando un incremento del 9 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
“Colombia es uno de nuestros principales mercados emisores en Sudamérica: en 2024 recibimos a más de 58.000 visitantes colombianos, y solo en los primeros meses de 2025 ya superamos los 25.000. Esta nueva conexión facilitará que más viajeros descubran la riqueza natural, cultural y gastronómica que Guatemala ofrece al mundo”, sostuvo Harris Whitbeck, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
Razones para visitar Ciudad de Guatemala
Ciudad de Guatemala, Guatemala, ofrece museos, arte público y una vida nocturna con opciones para todos los gustos. Además, es el punto de partida hacia joyas como Antigua Guatemala, una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad; el Lago Atitlán, ubicado en un cráter volcánico y rodeado de aldeas indígenas; o el Parque Nacional Tikal, cuna de la civilización maya.
La gastronomía guatemalteca es otro de los grandes atractivos del país. Platos como el pepián, considerado uno de los guisos más tradicionales, el kak’ik (caldo rojo de pavo de origen maya) y los chuchitos, una versión local del tamal hecha con masa de maíz, rellena de carne y envuelta en hoja seca de maíz, forman parte de una cocina con raíces indígenas y mestizas.
Asimismo, son reconocidos varios productos locales como el café de altura, el chocolate artesanal y los postres elaborados con maíz, plátano y canela. Se puede disfrutar de productos exóticos tanto en mercados populares como restaurantes de autor.
Además, esta nueva conexión aérea llega justo a tiempo para las principales temporadas turísticas de Guatemala, como el Festival de Barriletes Gigantes en noviembre, que se celebra en Sumpango y Santiago Sacatepéquez y que es una tradición ancestral llena de simbolismo.
También coincide con la temporada seca entre noviembre y abril, ideal para recorrer los volcanes, lagos y ruinas arqueológicas que caracterizan al país.