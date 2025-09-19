World y Conmebol refuerzan importante alianza para el fútbol de la región

En un mundo cada vez más digitalizado y dominado por la IA, una alianza busca rescatar y celebrar lo que la tecnología aún no puede replicar: las emociones humanas. World, la red global de humanos reales y patrocinador oficial de la Conmebol Copa Sudamericana, ha lanzado su nueva campaña publicitaria titulada «Alentar con Humanidad».
La iniciativa, que se enfoca en la pasión inigualable que el fútbol despierta en millones de personas, es un recordatorio de que la conexión, la alegría y la pertenencia que se experimentan en la tribuna son únicas. La campaña utiliza piezas audiovisuales que capturan rituales, cábalas y celebraciones épicas, con el fin de resaltar los sentimientos que solo los humanos pueden experimentar.
Con presencia en más de 20 países y con más de 16 millones de personas verificadas, World se ha posicionado como una herramienta crucial que permite a las personas demostrar su humanidad en línea sin comprometer sus datos personales. De hecho, la inteligencia artificial ya tiene una participación profunda en el deporte, no solo en estadísticas y análisis, sino también en predicciones.
Según un estudio de la consultora Deloitte, se estima que el uso de IA en la industria deportiva superará los US$1.500 millones para 2026. A pesar de esto, la campaña de World y la Conmebol recalca que el corazón del fútbol reside en la gente, en esa «imperfección inexplicable» de la pasión compartida.
La alianza entre World y la Conmebol no es casual. La Confederación Sudamericana de Fútbol, la más antigua del mundo en su categoría, ha experimentado un renacimiento en los últimos años. Desde 2016, ha implementado reformas estructurales que han modernizado la gobernanza y han disparado las audiencias.
Gracias a estas mejoras, los torneos de la Conmebol han alcanzado cifras récord en audiencia televisiva, participación digital y asistencia a estadios. Por ejemplo, en 2023, la final de la Copa Libertadores atrajo una audiencia global que superó los 300 millones de personas, una cifra comparable a la de la Super Bowl en Estados Unidos.
La conexión humana, un activo valioso en el deporte
En el centro de esta campaña se encuentra World ID, una credencial digital que los usuarios pueden usar para probar su humanidad de forma privada y segura. Esta herramienta no solo sirve para la verificación, sino que también abre la puerta a experiencias digitales exclusivas.
Un ejemplo de esto es la Mini App «Sudamericana – World Trivia», que permite a los fanáticos concursar por entradas a partidos y participar por un viaje a la gran final en Asunción, Paraguay. Esta iniciativa es una forma de recompensar la pasión y conectar a la comunidad futbolística, que a menudo utiliza cábalas, rituales y hasta objetos como amuletos, como el collar de Dayro Moreno, figura de Once Caldas.
En la actual Copa Sudamericana, el delantero de Chicoral marcó un doblete clave en la serie contra Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final. Esta victoria y los goles de Dayro, al igual que su collar de la suerte, son un reflejo de que la emoción y la conexión de los jugadores y sus equipos va más allá de un resultado.