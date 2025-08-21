World inauguró en Bogotá espacio para la verificación de humanidad; el más grande del mundo

World ha inaugurado su espacio insignia (flagship) más grande del mundo en Bogotá, Colombia. Con una superficie de más de 500 m2, ubicado en el barrio San Patricio, el nuevo World Space ofrece una experiencia presencial para verificar la humanidad, al tiempo que preserva la privacidad.
“Colombia es una potencia tecnológica en ascenso en América Latina, con Bogotá y Medellín a la cabeza”, dijo Carlos Ángel, gerente general de la Región Andina en Tools for Humanity, una colaboradora del proyecto World.
Y agregó que “los colombianos entienden lo que está en juego en la era digital. Quieren herramientas que combatan el fraude y garanticen la privacidad. Eso es lo que ofrece World, y este nuevo World Space ayuda a hacer realidad esa visión”.
No obstante, la implementación también ha enfrentado retos. Martin Mazza, gerente de Tools for Humanity, expuso que, “en gran parte el principal reto es una falta de entendimiento de lo que es World, entender un poco, presentar como el protocolo de cara a generar más entendimiento de algo que a veces es muy contraintuitivo, es nuevo (…). World es una red global pensada para humanos que te da acceso a la economía digital y que lo hace de forma que también te da propiedad sobre la red”.
Avance de los bots y la inteligencia artificial
Según expertos, la sofisticación creciente de la IA y los bots ha generado una preocupación: la dificultad para distinguir entre personas reales e inteligencias artificiales en el ecosistema digital.
Muchos concuerdan en que esta situación impacta directamente escenarios cotidianos como el gaming, donde los jugadores dudan si interactúan con bots o humanos; las aplicaciones de citas, donde la verificación de interacciones humanas se complica; y la venta de boletería, donde los bots acaparan entradas, limitando el acceso a las personas.
Según una encuesta realizada por Cifras y Conceptos para Tools for Humanity:
- Al 71 % de los colombianos le preocupa que los bots impulsen el fraude en línea y la desinformación.
- El 62 % ha sido víctima de fraude digital o conoce a alguien que lo ha sido.
“Este espacio es más que un lugar para verificar tu World ID; es un centro (hub) de conversación e innovación”, añadió Ángel.
En Colombia, este proyecto, presente en 10 ciudades, cuenta con un año de operaciones y más de tres millones de humanos verificados. Por otra parte, tiene más de 26 millones de usuarios en 160 países y demuestra aplicaciones prácticas a través de alianzas clave. Estas incluyen colaboraciones con Match Group para llevar la verificación humana a Tinder, Razer para la verificación en videojuegos, Visa para servicios financieros y diversas plataformas de venta de entradas para eventos.
Orb, el inicio de la seguridad en línea
Adicionalmente, informaron que en el centro del espacio sigue estando el Orb, una cámara que verifica la unicidad de una persona, manteniendo todos los datos biométricos privados y almacenados únicamente en el dispositivo del individuo. Una vez que se confirma que es un humano único y no registrado previamente, los individuos reciben un World ID verificado: una credencial digital de humanidad que preserva la privacidad y que se aloja de forma segura en la World App.
Por su parte, resaltaron que Colombia es uno de los países con mayor participación en la red de World. “El centro insignia de Bogotá marca el comienzo de la próxima evolución de los World Spaces. Esta nueva fase busca introducir un diseño experiencial mejorado, con planes para exhibiciones interactivas, instalaciones educativas y principios arquitectónicos actualizados que den vida a la misión de World de una manera más tangible e inmersiva”.
Entre sus objetivos, la compañía proyecta crecer el acceso a la red y que cualquier persona en Colombia y en Latinoamérica pueda encontrar un Orb a 15 minutos de distancia desde donde se encuentre.
Adicional, desarrollar más aplicaciones y lanzar el Orb mini, un dispositivo de tamaño de bolsillo que va a permitir que más personas puedan tener acceso a ese dispositivo y sumarse a la red.