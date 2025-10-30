Xiaomi lanzó en Colombia serie de celulares con potente cámara: estos son los detalles

Xiaomi presentó recientemente en Colombia la serie 15T, compuesta por los nuevos Xiaomi 15T Pro y Xiaomi 15T. Esta nueva línea de smartphones de gama media alta trae nuevamente al país la alianza estratégica con Leica, la marca alemana de fotografía de lujo, para ofrecer una óptica de nivel profesional.
Además, estos productos traen un rendimiento de vanguardia con los últimos procesadores MediaTek Dimensity y una experiencia de usuario completamente renovada con el debut global de Xiaomi HyperOS3, que tendrá una innovadora capa de personalización y novedosa Inteligencia Artificial generativa.
Según le explicó Kenji Tsukame, vocero de productos de Xiaomi para Latinoamérica, a Valora Analitik, esta es la primera vez en este segmento de celulares de gama media que se incorpora un lente telefoto óptico, el lente telefoto Leica 5X Pro.
“Gracias a este lente vamos a poder capturar fotografías de gran calidad en muchas distancias focales, especialmente desde 2x, 5x, 10x y con inteligencia artificial desde 20x y hasta 100 en x”, explicó Tsukame.
Las características
El Xiaomi 15T Pro cuenta con un sistema de triple cámara que ofrece una gama de distancias focales desde 15mm hasta 230mm.
La cámara principal de 50 MP, con lente Leica Summilux, gran apertura de f/1.62 y sensor Light Fusion 900, garantiza imágenes nítidas.
Por su parte, el Xiaomi 15T está equipado con un sistema de triple cámara Leica que abarca distancias focales de 15mm a 92mm. Su cámara principal de 50 MP cuenta con una lente óptica Leica Summilux y el sensor Light Fusion 800, que produce excelentes detalles en entornos con poca luz gracias a su apertura de f/1.7.
Ambos dispositivos utilizan la plataforma de fotografía computacional Xiaomi AISP 2.0 para mejorar la expresión del color y la precisión del tono, logrando imágenes más realistas.
“Entre nuestro Xiaomi 15T y nuestro Xiaomi 15T Pro hay muy leves diferencias para el que esté buscando prestaciones avanzadas, pero a un valor más accesible. Por ejemplo, el lente telefoto 5X Pro solamente está disponible en la versión Pro. Pero nuestro Xiaomi 15 T tiene un lente telefoto de 50 megapíxeles, así que de todas maneras vas a poder capturar fotografías a distancia en alta resolución”, explicó Tsukame.
Por otro lado, ambos dispositivos albergan una gran batería de 5500 mAh. El Xiaomi 15T Pro cuenta con HyperCharge de 90 W con cable y 50 W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 15T ofrece HyperCharge de 67 W, por lo que el dispositivo es capaz de resistir largas jornadas.
La marca también lanzó nuevos wearables, entre ellos, el Xiaomi Watch S4 41mm, que ofrece monitoreo avanzado de salud y una batería de larga duración; la Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, que hace seguimiento preciso de la actividad física; y los auriculares Xiaomi OpenWear Stereo Pro, que proporcionan una experiencia de audio inmersiva con un diseño de oído abierto que garantiza comodidad y conciencia del entorno.
Disponibilidad y precio
La serie Xiaomi 15T ya está disponible en Colombia. El Xiaomi 15T Pro se puede encontrar desde $3.999.900 en los colores Negro, Gris y Oro Mocca, mientras que el 15T está disponible desde $2’999.900, en colores Negro, Gris y Oro Rosa.
Ambos están disponibles en los distintos canales aliados, en mi.com/co y en las Xiaomi Store.