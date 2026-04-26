Ya está en Caracas el nuevo encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela: este es su perfil

El diplomático estadounidense John M. Barrett llegó a Caracas (Venezuela) como parte del plan de transición que viene realizando el país suramericano tras la captura de Nicolás Maduro. El funcionario se desempeñará como el encargado de negocios de EE. UU. en esta región.
«Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de Donald Trump y del secretario Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países», señaló Barrett en un mensaje difundido en redes por la embajada norteamericana.
Añadió que el equipo diplomático en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.
El nuevo encargado es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, y fue elegido por la administración Trump para un puesto en abril tras haber servido recientemente como encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos en Guatemala.
Entre sus cargos diplomáticos anteriores también se incluyen el puesto de consejero de asuntos económicos en la Embajada de EE. UU. en Perú y de cónsul general en Recife, donde lideró la participación diplomática estadounidense en ocho estados del noreste.
Cabe recordar que el gigante norteamericano y el gobierno interino de Delcy Rodríguez acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares.