Yamaha lanzó nueva moto más potente: Con alta tecnología, mayor seguridad y su precio sorprende

El mercado de las motocicletas continúa registrando un comportamiento dinámico y una creciente participación en la movilidad urbana. En este contexto, Yamaha mantiene su estrategia de fortalecimiento en la región con la introducción de un nuevo modelo que amplía su catálogo para el segmento de entrada. Se trata de la FZ15 ABS Connected 2026, una motocicleta de 150 cc que busca ofrecer un equilibrio entre eficiencia, tecnología y facilidad de uso, dirigida a quienes requieren un medio de transporte versátil para desplazamientos cotidianos.
Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es la incorporación de un sistema de conectividad mejorado. La marca integra nuevamente su plataforma Y-Connect, una aplicación que, mediante enlace Bluetooth, permite administrar información relevante del vehículo desde el teléfono móvil. Esta herramienta facilita el acceso a datos sobre el consumo promedio, el historial de recorridos y las alertas de mantenimiento programado. Además, brinda la posibilidad de consultar la última ubicación registrada, un recurso que aporta apoyo en la gestión del uso diario del vehículo. La aplicación también ofrece indicadores de conducción eficiente, diseñados para orientar al usuario en prácticas que ayuden a optimizar el rendimiento del combustible en entornos urbanos.
En materia mecánica, la FZ15 ABS Connected 2026 conserva el motor BlueFlex de 149 cc, reconocido por su comportamiento equilibrado en contextos de tráfico variable. El propulsor entrega aproximadamente 11,6 caballos de potencia y 12,7 Nm de torque, cifras adecuadas para trayectos urbanos donde se requiere una respuesta estable y progresiva. El conjunto se complementa con una caja de cinco velocidades que contribuye a un uso más racional del combustible y a un desempeño consistente en diferentes condiciones de circulación.
En cuanto al sistema de seguridad, el modelo incorpora frenos ABS en la rueda delantera, un elemento que reduce el riesgo de bloqueo en maniobras de emergencia y aporta mayor control en superficies con menor adherencia. Con ello, Yamaha busca reforzar la protección del usuario sin alterar la propuesta general del vehículo como una opción accesible dentro de su segmento.
¿Cuánto cuesta la Nueva Yamaha FZ15 ABS Connected 2026?
Respecto al precio, la marca anunció en Brasil un valor inicial de R$ 21.090, acompañado de una garantía de tres años y un programa de revisiones con tarifas estandarizadas. Aunque no se ha confirmado el precio definitivo para el mercado colombiano, estimaciones preliminares sugieren que podría ubicarse alrededor de los $14.634.000, dependiendo de variables como aranceles, costos logísticos y políticas de distribución.
En el aspecto estético, la FZ15 ABS Connected 2026 incorpora una línea de diseño que busca proyectar una presencia más sólida. El modelo llega con nuevas combinaciones de colores —gris sólido, azul marino, negro mate y rojo magma— que amplían las alternativas de personalización. A estos elementos se suman protectores de motor pintados, gráficos actualizados y ajustes en la carrocería que aportan una apariencia más moderna dentro de su categoría.