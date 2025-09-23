Yanwang, la submarca de lujo de BYD, logró un nuevo récord mundial de velocidad máxima para un auto de producción de 496,22 km/h. Este hito se llevó a cabo en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg en Alemania.
Se trata del más reciente hiperdeportivo de Yangwang, denominado U9 Xtreme, que el pasado 14 de septiembre de 2025, superó su propia marca anterior para vehículos eléctricos y los 490,484 km/h alcanzados por el modelo a gasolina más veloz, convirtiéndose en el auto más rápido del mundo en general.
Este vehículo era originalmente conocido como U9 Track/Special Edition, y ahora como Yangwang U9 Xtreme en su versión de producción o U9X para abreviar. Ya está disponible a la venta en China.
¿Cómo es?
Entre las novedades de este vehículo están: un tren motriz actualizado con eléctricos de ultra alto voltaje de 1200V (frente a 800V), una batería Blade de litio-ferrofosfato con una notable tasa de descarga de 30C, cuatro motores de ultra alta velocidad que alcanzan hasta 30.000 rpm y producen en conjunto más de 3.000 PS.
También, neumáticos semi-slick de nivel de competición, y suspensión DiSus-X revisada con una puesta a punto específica para soportar las mayores exigencias de conducción en circuito.
“Este es un momento de enorme orgullo para todos en la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo gracias a este compromiso es posible lograr un vehículo como el U9X. Extiendo mi gratitud a todo el equipo y mi agradecimiento al piloto, Marc Basseng, por su destreza y aporte técnico. Es fantástico que el auto de producción más rápido del mundo sea ahora eléctrico”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.
El piloto del U9X en esta marca histórica fue Marc Basseng, especialista alemán en circuitos con una extensa trayectoria en carreras de autos deportivos y de resistencia.
El U9 Xtreme ya está disponible para clientes, en una producción limitada de no más de 30 unidades. Su nombre deriva de la palabra inglesa Extreme, que significa ‘límite’ y ‘máximo’, con un énfasis adicional en la ‘X’, que representa lo desconocido.
Según se conoció, el precio de este vehículo supera los US$360.000, es decir, alrededor de $1.382.860.800.