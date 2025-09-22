Peugeot lanza nuevo vehículo en Colombia: Deportivo, inspirado en modelos icónicos y con alta tecnología

La empresa automotriz francesa, Peugeot, presentó en Colombia su nuevo 408, un coupé enfocado en la eficiencia y con un diseño bastante llamativo.
Este vehículo es un tipo de “actualización” de modelos icónicos, como los 404, 405 y 406 que llegaron al país hace varios años.
Tiene carácter sport incorporando una parrilla tridimensional, sistema de iluminación LED y una estructura geométrica de diseño moderno y sofisticado. En la parte posterior, el vehículo presenta un corte invertido; a los costados, las llantas de 18” con volúmenes vanguardistas y angulosos.
En cuanto a sus medidas, estas son: 4.6 m de longitud, 1.8 m de ancho y 1.4 m de altura. Las dimensiones permiten un habitáculo de máximo confort para todos los pasajeros, además de un baúl de 536 L que puede extender su capacidad hasta 1.611 L al abatir la segunda fila de asientos.
El interior
Incorpora materiales de alta calidad, incluyendo tapicería de cuero y tela con acabados premium, incluidos en los paneles centrales y en las puertas.
Por su parte, el i-Cockpit es un puesto inspirado en los autos de carreras, proporcionando en la cotidianidad una experiencia de conducción única en su clase, más intuitiva y sensorial. El volante tiene levas de cambio, que aportan agilidad y precisión a cada maniobra, y dispone de un asiento envolvente y antideslizamiento, con ajuste manual.
Tiene además una pantalla de instrumentación de 10” situada a la altura de la vista para acceder a toda la información necesaria sin distraer la atención de la carretera.
El display de infoentretenimiento de 10”, táctil y de alta definición, ofrece opción Mirror Screen inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de conexión Bluetooth y acceso a 4 puertos USB. También cuenta con i-Toggles personalizables para acceder a sus funciones favoritas, un cargador inalámbrico para el teléfono celular y aire acondicionado bizona.
Características técnicas
El motor es de 1.6 L Turbo ligero y genera 212 hp de potencia, 300 Nm de torque y dispone de transmisión automática de 8 velocidades. Ofrece, además, tres modos de manejo, Eco, Sport y Normal.
Los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), como la alerta anticolisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y VisioPark 360° con 4 cámaras, se incluyen de serie, fortaleciéndose con tecnologías adicionales como el monitoreo de presión de llantas, el anclaje Isofix con Top Tether para asegurar las sillas infantiles y 6 airbags, entre otras.
El nuevo vehículo tiene 5 años o 10.000 km de garantía (lo primero que ocurra) y ya está disponible en la red de concesionarios autorizados a nivel nacional a un precio desde $155.990.000 en su versión Allure en los colores Azul Obsession, Blanco Nacarado, Gris Selenium y Negro Perla Nera.