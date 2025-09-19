Con inversión superior a los $3.000 millones, Volvo inauguró vitrina sostenible en Chía

La marca escandinava de vehículos premium, Volvo Cars, junto con Automotores Comagro, inauguraron oficialmente su nueva vitrina en el sector Tres Esquinas en la vía Chía-Cajicá.
La nueva sede cuenta con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y fue construida bajo principios escandinavos en cerca de 800 metros cuadrados. Integra paneles solares que cubren el 100 % de la operación, sistemas de almacenamiento de aguas lluvias y una política de cero papeles gracias a la digitalización de procesos.
“Esta vitrina en Chía es un reflejo de nuestra visión de futuro: espacios sostenibles, digitalizados y centrados en brindar una experiencia premium a nuestros clientes”, aseguró Alberto Telch, brand manager de Volvo Cars Colombia.
Asimismo, la nueva vitrina tendrá un espacio diseñado para exhibir modelos como el EX30, EC40, EX40, XC60, XC90 y el nuevo EX90.
Cabe mencionar que la marca tiene una participación del 48 % en el segmento premium electrificado enchufable, y a la fecha, ya ha vendido 926 unidades. “Este mes superaremos las 1.000 unidades. Vamos camino a romper nuestro récord del año pasado, que fueron 1.522 unidades, y proyectamos cerrar 2025 con cerca de 1.600 unidades”, agregó Telch.
En esta nueva vitrina, los visitantes tendrán acceso a cinco puntos de suministro que permiten recargar un vehículo eléctrico en aproximadamente una hora. Además, el concesionario ofrece el Volvo Personal Service, un servicio posventa certificado internacionalmente que ha sido calificado como excelente por 9 de cada 10 clientes de la marca.
“La evolución de Comagro en estos 30 años coincide con la puesta en marcha de nuestra operación con Volvo, un paso firme que ratifica el crecimiento y expansión con nuestra octava vitrina en Cundinamarca”, señaló Sergio Valderrama, gerente general de Comagro.