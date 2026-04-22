Desde el martes 21 de abril y hasta el 4 de mayo se llevará a cabo la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro. En esta ocasión, India es el País Invitado de Honor y el eje temático es ‘Escucharnos es leernos’, una invitación a comprender la lectura como un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva.
La agenda incluirá más de 2.300 actividades, 570 expositores, más de 500 autores invitados de 28 países, 22 salas de programación y 18 pabellones comerciales.
Además, Boyacá es la Región Nacional Invitada en el Pabellón Colombia. Los visitantes podrán conocer autores de este departamento, asistir a lanzamientos de obras, presentación de montajes teatrales y musicales y disfrutar de diversas charlas y conversatorios que mostrarán su amplia oferta cultural.
Además del componente cultural, la FILBo tiene en las Jornadas Profesionales uno de sus componentes más estratégicos. Estos espacios han contribuido a posicionarla como uno de los escenarios más relevantes de la región para la comercialización de derechos editoriales, a través del Salón Internacional de Negocios, y para la discusión de las principales tendencias del sector en encuentros especializados.
Horarios, taquillas y boletería
Durante los 14 días de programación, la Feria tendrá el siguiente horario:
- Del 21 de abril al 4 de mayo: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Las taquillas abrirán durante los días del evento, durante los siguientes horarios:
- 21 de abril: 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Del 22 de abril al 4 de mayo: 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
La boletería también podrá adquirirse en línea, a través de la página oficial: https://www.feriadellibro.com/es.
Boletería
- Público general mayor de 12 años: $14.000 COP.
- Niños de 6 a 12 años: $11.500 COP.
Parqueaderos
Quienes lleguen en vehículo podrán hacer uso de los parqueaderos del recinto ferial, durante todos los días de feria de 9:00 a. m. a 10:00 p. m..
- Parqueadero Verde: calle 25 # 33-60.
- Parqueadero Torre: carrera 40 # 22-34.
Mapa de la Feria