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FilBo 2026 en Bogotá: horarios, precios y todo lo que deber saber

Con 2.300 eventos y 570 expositores, la FilBo consolida su papel como uno de los principales encuentros editoriales de América Latina.

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FILBo
Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en Corferias

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Desde el martes 21 de abril y hasta el 4 de mayo se llevará a cabo la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro. En esta ocasión, India es el País Invitado de Honor y el eje temático es ‘Escucharnos es leernos’, una invitación a comprender la lectura como un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva. 

La agenda incluirá más de 2.300 actividades, 570 expositores, más de 500 autores invitados de 28 países, 22 salas de programación y 18 pabellones comerciales.

Además, Boyacá es la Región Nacional Invitada en el Pabellón Colombia. Los visitantes podrán conocer autores de este departamento, asistir a lanzamientos de obras, presentación de montajes teatrales y musicales y disfrutar de diversas charlas y conversatorios que mostrarán su amplia oferta cultural.

Además del componente cultural, la FILBo tiene en las Jornadas Profesionales uno de sus componentes más estratégicos. Estos espacios han contribuido a posicionarla como uno de los escenarios más relevantes de la región para la comercialización de derechos editoriales, a través del Salón Internacional de Negocios, y para la discusión de las principales tendencias del sector en encuentros especializados.

“Escucharnos es leernos” será el eje temático de la Filbo 2026. Imagen: Cortesía Corferias.
“Escucharnos es leernos” será el eje temático de la FILBo 2026. Imagen: Cortesía Corferias.

Horarios, taquillas y boletería

Durante los 14 días de programación, la Feria tendrá el siguiente horario:

  • Del 21 de abril al 4 de mayo: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Las taquillas abrirán durante los días del evento, durante los siguientes horarios: 

  • 21 de abril: 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Del 22 de abril al 4 de mayo: 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

La boletería también podrá adquirirse en línea, a través de la página oficial: https://www.feriadellibro.com/es

Boletería 

  • Público general mayor de 12 años: $14.000 COP.
  • Niños de 6 a 12 años: $11.500 COP.

Parqueaderos

Quienes lleguen en vehículo podrán hacer uso de los parqueaderos del recinto ferial, durante todos los días de feria de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.. 

  • Parqueadero Verde: calle 25 # 33-60.
  • Parqueadero Torre: carrera 40 # 22-34.

Mapa de la Feria

Plano de la FilBo 2026. Imagen: Corferias.
Plano de la FilBo 2026. Imagen: Corferias.
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Tags: Bogota, Corferias, Eventos en Colombia
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