Wake Medellín revela fecha de apertura de su nuevo hotel en Medellín: estas serán las novedades

Con una inversión de $250.000 millones, Medellín se prepara para la apertura de Wake Medellín en junio de 2026.
Este nuevo hotel de lujo, ubicado en el sector de Provenza, barrio El Poblado, el tercero de la marca Wake en Colombia, introducirá en el país el concepto de “Social Wellness Hub”, una filosofía donde la hospitalidad de alto nivel, la cultura, el diseño, la gastronomía y la moda se integran en un mismo espacio para ofrecer una experiencia de bienestar y conexión urbana.
La llegada de Wake Medellín capitaliza la creciente tendencia del turismo de bienestar y busca enriquecer la oferta hotelera local.
Y es que de acuerdo con el Global Wellness Institute, se proyecta que este segmento experimente un crecimiento anual del 7,6 % durante los próximos cinco años, con la economía global del bienestar acercándose a los US$9,8 trillones para 2029. E
Entre otros detalles, Wake Medellín pertenece a Design Hotels, una marca global de hoteles boutique de lujo con enfoque en el diseño, la cultura y la experiencia. Es el segundo hotel de esta marca en Colombia, destacándose por su innovador diseño arquitectónico que se integra armónicamente con el entorno.
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Todos los detalles del Wake Medellín
Entre sus características distintivas, se encuentra un “Green House”, un espacio escultórico que conecta la zona de Provenza con el proyecto, siendo un lugar verde que fusiona el sector con el hotel a través de un acceso peatonal natural, y un “Wake Park”, que es una plazoleta enriquecida con diversas plantas, orquídeas variadas y la preservación de un antiguo árbol de Urapán.
También el Wholeness Floor, Floating Tank & Hidromasajes, una Stillness y el Salón de Yoga, que se complementa con un Forum con capacidad para 100 personas y vistas panorámicas de 180°, un lugar diseñado para inspirar eventos y encuentros memorables.
Por su parte, la propuesta culinaria estará a cargo de Boro, el nuevo restaurante del Chef Jaime Rodríguez, cuyo restaurante Celele en Cartagena figura en la prestigiosa lista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’.
A finales de junio, Boro comenzará a ofrecer una carta inspirada en ingredientes autóctonos, técnicas ancestrales y la rica biodiversidad colombiana, bajo la filosofía de alimentación pura y nutritiva que caracteriza a los restaurantes Wake.
Y, con 58 habitaciones de hotel distribuidas en 10 tipologías y 70 apartamentos en 5 categorías, incluidos 2 penthouse únicos en la ciudad con 350 m2, Wake Medellín ofrece opciones diversas de alojamiento de lujo.
Destacan las “habitaciones del sueño”, diseñadas para optimizar el descanso. Estas incorporan colchones inteligentes que regulan la temperatura, insonorización avanzada, aire acondicionado automatizado por sensores de presencia y un sistema de iluminación circadiana que simula el amanecer, contribuyendo a un mejor ciclo del sueño.
Adicionalmente, en temas de sostenibilidad, incluyen la instalación de sistemas de filtración de agua avanzados y el uso de productos de cuidado personal 100 % naturales y de producción local.
“Con Wake Medellín buscamos aportar a la evolución de la oferta de turismo wellness en la ciudad y la región con un espacio colectivo diseñado para conectar personas a través del bienestar, la cultura y la vida consciente”, señaló David Luján, director General de DRIM y Stay Hospitality.
Y agregó: “Este hotel no solo responde a las tendencias actuales, sino que conecta con la identidad de Medellín como ciudad dinámica y en constante transformación. Aquí, la hospitalidad de un hotel de lujo se transforma en una experiencia de equilibrio, creatividad y conexión”.
Cabe resaltar que DRIM y Stay Group, a través de la marca Wake (que ya opera Wake Living desde 2022 y Wake BioHotel desde 2025), han desarrollado este proyecto que durante su construcción ha generado 2.861 empleos directos y alrededor de más 5.000 indirectos, según cifras de Camacol.
Se estima que establecerá 200 puestos permanentes en su operación. Además, se espera que el hotel genere un impacto positivo en la valorización inmobiliaria del entorno y fortalezca los encadenamientos productivos con proveedores locales, impulsando el perfil económico y turístico de Medellín.