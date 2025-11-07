Yellowstone logra certificación como “Empresa B” por cumplir estándares internacionales en Colombia y EE. UU.

Yellowstone Capital Partners, firma panamericana de inversiones inmobiliarias, con US$1.500 millones en activos bajo administración, dio a conocer que recibió un destacado reconocimiento por sus operaciones en Colombia y Estados Unidos.
La compañía obtuvo la certificación como “Empresa B”, con lo que se convierte en el primer gestor de fondos de capital privado inmobiliario en Colombia en alcanzar este reconocimiento.
Además, es una de las 34 firmas de inversión a nivel mundial que cuentan con dicha certificación, según dio a conocer en un comunicado de prensa.
Con este logro, las operaciones de Yellowstone en ambos países fueron reconocidas por cumplir con los estándares internacionales en sostenibilidad, gobernanza y desempeño social y ambiental.
Qué significa la certificación de Yellowstone
La certificación como Empresa B se otorga a compañías que equilibran rentabilidad y propósito, aplicando prácticas que buscan generar valor sostenible y aportar soluciones a desafíos sociales y ambientales.
El proceso incluyó una evaluación multidimensional del impacto de la firma sobre sus distintos grupos de interés, entre ellos inversionistas, colaboradores, aliados, comunidades y medio ambiente.
“Ser una Empresa B es una gran responsabilidad y significa comprometernos con una excelencia fiduciaria superior: una que maximiza el valor económico, ambiental y social”, señaló Juan Carlos Moreno, Chief Investment Officer de Yellowstone.
De acuerdo con la firma, esta certificación refuerza su visión de invertir con propósito, al consolidar un modelo de negocio que combina rentabilidad, sostenibilidad y generación de valor social a largo plazo.