Zeekr 7X: el SUV eléctrico de alto desempeño que llega a Colombia con fuerte apuesta tecnológica

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia sigue ampliando su portafolio con modelos cada vez más sofisticados en tecnología, autonomía y desempeño. Uno de los más recientes es el Zeekr 7X, un SUV eléctrico de gama alta que ya se comercializa en el país y que busca competir en el segmento premium con una propuesta centrada en innovación, conectividad y experiencia digital.
El modelo pertenece a Zeekr, marca de movilidad eléctrica creada por el grupo automotor chino Geely, conglomerado que en los últimos años ha ganado protagonismo en la industria global al integrar en su portafolio firmas como Volvo Cars y Lotus Cars.
La llegada del Zeekr 7X al país se produce en un contexto en el que el mercado colombiano empieza a mostrar mayor dinamismo en la adopción de vehículos eléctricos, impulsado por incentivos regulatorios, mayor infraestructura de carga y una oferta creciente de modelos.
Versiones y precios del Zeekr 7X en Colombia
El SUV eléctrico se comercializa en Colombia en tres versiones, con diferentes niveles de potencia, autonomía y equipamiento tecnológico.
Las configuraciones disponibles en el mercado colombiano son:
- Sport RWD: desde aproximadamente $249,9 millones
- Premium RWD: alrededor de $279,9 millones
- Flagship AWD: cerca de $319,9 millones
La versión Sport funciona como la puerta de entrada al modelo, con un solo motor eléctrico ubicado en el eje trasero y una batería que le permite alcanzar autonomías cercanas a los 480 kilómetros.
La versión Premium mantiene la tracción trasera pero incorpora una batería de mayor capacidad que eleva el rango de autonomía por encima de los 600 kilómetros bajo estándares de medición internacionales.
En la parte superior de la gama se ubica la versión Flagship, que añade un segundo motor eléctrico en el eje delantero para ofrecer tracción integral y un desempeño notablemente superior.
Un SUV eléctrico con altas prestaciones
El Zeekr 7X está construido sobre una plataforma diseñada específicamente para vehículos eléctricos, lo que le permite integrar sistemas de baterías de gran capacidad y arquitectura electrónica avanzada.
Las versiones con un solo motor desarrollan alrededor de 416 caballos de potencia, mientras que la configuración de doble motor puede superar los 630 caballos, cifras que colocan al vehículo en niveles de desempeño comparables con modelos deportivos eléctricos.
En la versión de mayor desempeño, el SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos, algo poco común dentro de un vehículo de este tamaño y categoría.
La autonomía también es uno de los puntos fuertes del modelo. Dependiendo de la configuración, el vehículo puede superar los 600 kilómetros de alcance, una cifra que busca responder a una de las principales preocupaciones de los usuarios que evalúan migrar hacia la movilidad eléctrica.
Además, el sistema eléctrico del vehículo permite aprovechar estaciones de carga de alta potencia, lo que reduce significativamente los tiempos necesarios para recuperar energía en trayectos largos.
Tecnología y experiencia digital
Más allá de las cifras de potencia o autonomía, la propuesta del Zeekr 7X está fuertemente enfocada en la tecnología.
El interior integra una cabina dominada por pantallas de gran formato, sistemas de conectividad avanzada y múltiples asistencias a la conducción que facilitan las maniobras y mejoran la seguridad.
El vehículo incorpora cámaras, sensores y sistemas inteligentes que permiten funciones como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y diferentes asistencias de conducción.
También destaca el enfoque en el confort. El SUV ofrece configuraciones avanzadas de climatización, asientos eléctricos con múltiples ajustes y un diseño interior pensado para maximizar la comodidad tanto del conductor como de los pasajeros.
Impresiones tras el test drive en Colombia
Tras realizar un test drive del Zeekr 7X en Colombia, una de las primeras conclusiones es que se trata de un vehículo que realmente lleva la experiencia tecnológica a otro nivel.
Desde el momento en que uno se sienta en el vehículo es evidente el enfoque en digitalización: pantallas grandes, interfaces intuitivas y sistemas de asistencia que hacen sentir que el carro está varios pasos adelante frente a muchos eléctricos que hoy se venden en el país.
También destaca el nivel de comodidad del habitáculo, con materiales de alta calidad, buen aislamiento y una sensación general de vehículo premium.
Sin embargo, donde realmente sorprende es en el nivel de automatización. El carro integra diferentes ayudas tecnológicas que hacen la conducción mucho más sencilla.
Uno de los ejemplos más claros es el sistema de parqueo automático. Durante la prueba, el vehículo identifica el espacio disponible y realiza prácticamente toda la maniobra de estacionamiento sin intervención del conductor.
La función funciona con gran precisión y genera una experiencia bastante impactante para quienes disfrutan de la tecnología aplicada al automóvil. Para los amantes de la innovación automotriz, esta característica simplemente se siente brutal.
Un nuevo competidor en el segmento premium eléctrico
La llegada del Zeekr 7X refleja una tendencia que se está consolidando en la industria automotriz: nuevas marcas, especialmente de origen asiático, están entrando al mercado global con propuestas altamente tecnológicas y competitivas.
Con su combinación de potencia, autonomía y equipamiento digital, el modelo busca posicionarse como una alternativa dentro del segmento de SUV eléctricos premium que comienza a crecer en Colombia.
En ese contexto, el Zeekr 7X se perfila como uno de los vehículos eléctricos más avanzados disponibles actualmente en el país, en un mercado que cada vez ofrece más opciones para los consumidores interesados en movilidad sostenible y tecnología de última generación.