En la marcha por el Día del Trabajo del 1 de mayo de 2024, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se fue lanza en ristre contra la oposición, que marchó el 21 de abril pasado.

Las cifras de las marchas del 1 de mayo y del 21 de abril

Al observar las cifras oficiales publicadas por la Alcaldía de Bogotá, el 1 de mayo hubo una menor asistencia a las marchas que el pasado 21 de abril.

En las marchas de este miércoles, que fueron en apoyo al presidente, salieron unas 55.000 personas. Mientras tanto, el 21 de abril, la oposición convocó a más de 70.000 personas en la capital.

Las marchas del 21 de abril (en las fotos) llegaron a cerca de medio millón de personas en todo el país. Fotos: Alcaldías Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

De acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estaba al frente del Puesto de Mando Unificado, aseguró que hay manifestaciones en más de 100 ciudades de Colombia.

La situación fue distinta en Medellín. De acuerdo con el sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la capital de Antioquia, para este 1 de mayo, salieron unas 10.000 personas, mostrando la poca popularidad del Gobierno de Petro en la ciudad.

En contracara, y de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el 21 de abril se sumaron más de 350.000 personas hasta el Parque de las Luces en la ciudad.

En otras ciudades como Cali también hubo alta afluencia de personas. Sin embargo, no se centró tanto en el respaldo al Gobierno de Gustavo Petro, sino que se enfocó, principalmente, en el tercer aniversario del Paro Nacional.

De acuerdo con balances preliminares, para la marcha del 1 de mayo habrían salido unas 100.000 personas en todo el país. En contraposición, la marcha del 21 de abril juntó a cerca de 500.000 personas en oposición a Petro.

Las marchas del 1 de mayo concentrarían, de acuerdo a primeras estimaciones, a unas 100.000 personas, 55.000 de ellas en Bogotá. Foto: Presidencia

Petro se va contra la oposición

Buena parte de su discurso, Petro optó por criticar a quienes salieron el 21 de abril.

“Pensaron que llegando a esta Plaza de Bolívar se podía gritar como si fuese la gran cosa que había que tumbar al presidente o que se tenía que morir en uno de esos ataúdes. Los que llegaron aquí no llegaron a dialogar, no dijeron sus propuestas”, dijo Petro.

Llegó, incluso, a calificar las marchas de la oposición -que reunieron a varios miles de personas- como “la marcha de la muerte en Colombia”.

También, advirtió que seguirá adelante con las reformas que ha impulsado y, en entre líneas, que no descarta un nuevo remezón de ministros. “Hay ministros y ministras con miedo. Que den un paso al costado y dejen a otros. Hasta donde podamos hay que avanzar quitando los obstáculos”, advirtió.

“Salieron a marchar a decir que era en contra de ese gobierno comunista, del guerrillero del Petro. Salieron a marchar a decirle a Colombia que no haya cambios, que todo está bien. Que este país está bien, que no importa la sangre derramada, que no importa los 6.402 fusilados”, dijo.

Y aseguró: “se vinieron los exministros, exsenadores, de uno y otro partido. Los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd gritando que muera el presidente”.

En ese sentido, Petro afirmó que la marcha del 1 de mayo es, entonces, una respuesta a la del 21 de abril, y no tanto una conmemoración por el Día del Trabajom como ha sido históricamente.

“Ustedes han respondido, esta es nuestra respuesta. Aquí estamos las mayorías que se expresaron en las elecciones de 2022, aquí ganamos las elecciones en las urnas como una vez lo hicimos un 19 de abril de 1970”, aseguró.

Los comentarios, entonces, mostraron que, lejos de lo que apuntaron analistas tras las marchas de la oposición, el presidente Petro sigue sin buscar un tono conciliador.

—