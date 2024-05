- Publicidad -

El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd), Carlos Carrillo, advirtió que Colombia no está preparada para enfrentar el próximo Fenómeno de La Niña.

El país, que ha experimentado altas temperaturas debido al Fenómeno de El Niño, ahora se prepara para una nueva etapa, la llegada de fuertes lluvias con el Fenómeno de La Niña.

Desde Santander, Carrillo destacó que la falta de preparación, especialmente en los sistemas de alerta temprana, es motivo de preocupación.

“El país no está preparado. Lo recorro y no está preparado. Eso hace parte de las consecuencias de no afrontar con el rigor y profundizarse en las preparaciones para eso”, aseguró.

Y agregó: “Nos preocupa mucho esta situación. Desde esta nueva dirección, vamos a trabajar en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, que pueden salvar vidas, incluso con el fenómeno ya encima”.

Para el funcionario el tiempo es corto y por ello se reunió con las autoridades en Santander para evaluar las primeras consecuencias de las lluvias registradas.

Durante la reunión, se resaltó la necesidad de confirmar inversiones para la construcción de muros de contención. Por esta razón, se acordó llevar a cabo una visita a diversos municipios en Santander que enfrentan alertas por riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Asimismo, hizo hincapié en que, si bien le preocupa todo el país, considera que San Andrés y Providencia son los lugares más vulnerables para sufrir daños y afectar a la comunidad.

​”El caso es particular porque viene una temporada de ciclones, ciclones indómitos, numerosos, la visita que hice me dejó preocupado, hay muchas cosas por hacer y no hay tiempo”, indicó el funcionario de la Unidad.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: UNGRD.

Recomendado: La ONU sobre el Fenómeno de El Niño y sus efectos en Colombia

Colombia y la cuenta regresiva para el Fenómeno de La Niña

El Fenómeno de La Niña es un patrón climático que se caracteriza por temperaturas más frías de lo normal en la superficie del océano Pacífico ecuatorial, específicamente en la región central y oriental. Este Fenómeno suele tener efectos en el clima global, como lluvias intensas en algunas regiones y sequías en otras. La Niña es el Fenómeno opuesto a El Niño y puede afectar los patrones de precipitación, la temperatura del aire y la circulación atmosférica en diferentes partes del mundo.

Ahora bien, según los primeros reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), sobre cuál será el comportamiento del clima en mayo, se apunta que:

San Andrés y Providencia: Se prevén valores de precipitación dentro de los promedios climatológicos.

Se prevén valores de precipitación dentro de los promedios climatológicos. Región Caribe: Se estiman incrementos por encima del 10 % en Península de La Guajira y Golfo de Urabá. Para el resto de la región se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos.

Se estiman incrementos por encima del 10 % en Península de La Guajira y Golfo de Urabá. Para el resto de la región se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos. Región Andina: Continuando con la primera temporada lluviosa se espera, en general, precipitaciones propias de la época, excepto en Tolima, Huila, Caldas, Quindío y sur-oriente del Cauca donde se prevé disminución de las precipitaciones entre un 10 % y 20 % por debajo de los promedios climatológicos.

Continuando con la primera temporada lluviosa se espera, en general, precipitaciones propias de la época, excepto en Tolima, Huila, Caldas, Quindío y sur-oriente del Cauca donde se prevé disminución de las precipitaciones entre un 10 % y 20 % por debajo de los promedios climatológicos. Región Pacífica: Se estiman precipitaciones dentro de la climatología de referencia 1991-2020, excepto sur de Nariño donde se esperan déficits entre el 10 % y 20 % con respecto a los valores históricos.

Se estiman precipitaciones dentro de la climatología de referencia 1991-2020, excepto sur de Nariño donde se esperan déficits entre el 10 % y 20 % con respecto a los valores históricos. Orinoquía: En este mes se estiman déficit de lluvias entre 10% y 20% en Meta. Para el resto de la región se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos.

En este mes se estiman déficit de lluvias entre 10% y 20% en Meta. Para el resto de la región se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos. Amazonía: Se esperan precipitaciones cercanas a los promedios históricos; excepto en sectores de Caquetá, Putumayo y trapecio amazónico, donde se estiman disminuciones alrededor del 10 %.

Precipitación en Colombia. Imagen: Ideam.

Según el Ideam, se espera que La Niña se convierta en la categoría más probable en agosto-octubre de 2024 hasta diciembre-febrero de 2025.

Por otro lado, durante julio y septiembre de 2024, ninguna categoría climática es dominante.

Este pronóstico significa que el comportamiento climático esperado en Colombia para los próximos seis meses estará influenciado no solo por el ciclo estacional típico de la época del año y las oscilaciones de diferentes frecuencias, como las ondas intraestacionales y ecuatoriales, sino también por la evolución del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), desde su actual transición del Fenómeno El Niño hacia una condición neutral y su posterior evolución hacia La Niña.