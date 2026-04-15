Daniel Quintero será el quinto superintendente de Salud del Gobierno Petro

El mismo día en que se hizo efectiva la renuncia de Bernardo Camacho a la Superintendencia de Salud, el Gobierno reveló que planea nombrar en su reemplazo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Su hoja de vida ya figura en la sección de aspirantes de la página web de la Presidencia de la República, donde fue puesta a consideración de la ciudadanía antes de que tenga lugar la posesión del nuevo funcionario.
Ayer la entidad confirmó que Bernardo Camacho había presentado ese mismo día su carta de renuncia, en la cual alegó «motivos estrictamente personales» y especificó que permanecería en el cargo hasta hoy, 15 de abril.
“Serví al gobierno del presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno a los servicios de salud para todos los colombianos”, dijo el superintendente saliente.
En el comunicado de la SuperSalud se especificó que la entidad quedaría bajo una dirección encargada mientras se designaba un sucesor para dar continuidad a las funciones de inspección y control.
Un nombramiento cuestionado
Semanas atrás se venía especulando que Daniel Quintero sería nombrado presidente de la Nueva EPS. Incluso el senador Andrés Forero señaló en su cuenta de X: “El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte”.
Sin embargo, el propio Quintero lo negó en su momento. “Todo ministerio o cargo que está desocupado en el Gobierno Nacional de una vez dicen que voy a ocuparlo y no es así. Eso ha pasado con varios ministerios e instituciones descentralizadas”, le dijo a Semana.
Respecto a su perfil, Quintero, de 45 años, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, magíster en administración de negocios de la Universidad de Boston y especialista en finanzas en la Universidad de los Andes. Además de ser elegido alcalde como candidato independiente, fue viceministro de Economía Digital del Ministerio TIC y se desempeñó como emprendedor en el sector tecnológico y fundador de la empresa Intrasoft. En su hoja de vida no figura ningúna experiencia relacionada con el sector salud.
El político llega además con señalamientos, pues entre su gestión y la de sus funcionarios como alcalde de Medellín acumuló más de 50 procesos entre judiciales e investigativos. De hecho, fue suspendido temporalmente del cargo por la Procuraduría General de la Nación.
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