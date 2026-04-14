Petro habría oficializado la salida de Bernardo Camacho de la Superintendencia de Salud

El presidente Gustavo Petro habría aceptado la renuncia de Bernardo Camacho, quien se desempeñaba como superintendente de Salud desde octubre de 2025. Se trataría del cuarto cambio de este gobierno en la dirección de la entidad.
El funcionario presentó hoy su carta de renuncia, en la cual alegó «motivos estrictamente personales», de acuerdo con una comunicación de la entidad. Sin embargo, algunos congresistas ya especulan que su salida, la cual se hará efectiva a partir de mañana 15 de abril, fue forzada por el mandatario.
Mientras el presidente designa un sucesor, la entidad quedará bajo una dirección encargada para dar continuidad a sus funciones de inspección y control.
“Serví al gobierno del presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno a los servicios de salud para todos los colombianos”, dijo el superintendente.
Camacho se vio involucrado en roces con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo por discrepancias sobre el manejo de las entidades promotoras de salud. Específicamente, según personas involucradas en el asunto, Camacho habría estado en desacuerdo con la instrucción de seguir liquidando EPS para trasladar masivamente a sus usuarios hacia la Nueva EPS.
De hecho, su gestión estuvo marcada por críticas y polémicas. Durante su paso por la entidad, fue cuestionado por cambiar las cabezas de ocho EPS intervenidas y por posibles conflictos de interés derivados de su cargo anterior como interventor de la Nueva EPS, lo que lo obligó a declararse impedido en decisiones clave sobre dicha empresa. Sectores de la oposición calificaron su gestión en la entidad como «pésima».
A su salida, la SuperSalud destacó que durante su gestión se avanzó de manera decidida en la defensa del derecho a la salud y en la protección de los recursos del sistema y resaltó que queda una ruta clara y ordenada para el cierre de gobierno y la rendición de cuentas.
“Dejo la Superintendencia con la tranquilidad de haber cumplido con autonomía, independencia, ética, transparencia y lealtad al mandato presidencial», concluyó Camacho.
Vale la pena recordar que recientemente el Gobierno designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de la Nueva EPS. Ospina ya ha advertido que la entidad no tenía capacidad operativa ni financiera para seguir recibiendo más pacientes de EPS liquidadas sin antes ser saneada y capitalizada.
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