Trump suspende temporalmente el “Proyecto Libertad” para buscar acuerdo con Irán

A través de su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se pondrá en pausa el ‘Proyecto Libertad’. La iniciativa estadounidense que busca ayudar a los barcos varados a salir del estrecho de Ormuz se suspenderá con miras a buscar un acuerdo con Irán que permita poner fin a la guerra.
“El Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá durante un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”, señaló el mandatario.
En su mensaje, Trump señaló que la suspensión temporal responde a la solicitud realizada por Pakistán y otros países, y se respalda en los «grandes avances» obtenidos en el marco de las conversaciones entre Washington y Teherán para la construcción de un acuerdo «completo y definitivo».
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No obstante, el presidente estadounidense también indicó que, aun con la medida, el bloqueo estadounidense a los buques que transitan hacia y desde los puertos iraníes «seguirá plenamente vigente».
Cabe recordar que el anuncio de Trump se da después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunciara en una rueda de prensa sobre las operaciones que lleva su país en el estrecho de Ormuz para apoyar el paso de buques comerciales en medio de los ataques y el bloqueo de Irán en la zona.
La situación que se registra en este corredor se ha convertido en el foco de los esfuerzos por reducir la tensión en el conflicto que se vive en Medio Oriente. En especial, por los efectos que los bloqueos han tenido en los flujos de petróleo y gas.
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