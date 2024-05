- Publicidad -

Antanas Mockus, quien ha ocupado diversos cargos políticos, incluyendo candidato presidencial y exsenador, así como Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, han decidido apartarse del Partido Alianza Verde.

Este movimiento se produce en respuesta a las acusaciones de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, que involucran a dos miembros de la Alianza Verde: la exsenadora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, Iván Name.

Salida de Antanas Mockus de la Alianza Verde

Mockus, una figura del partido, ha sido reconocido durante años por su compromiso con la lucha contra la corrupción en Colombia, llegando incluso a la segunda vuelta presidencial en 2010 bajo el aval de la colectividad verde.

En una carta pública, Mockus expresó su decepción ante la vinculación de miembros del partido con el escándalo de corrupción, lo que lo lleva a tomar la decisión de renunciar a su afiliación.

Afirma que algunos sectores dentro de la Alianza Verde no han internalizado los principios fundamentales que dieron origen a la formación del partido.

“En consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido”, escribió.

Y agregó: “Si bien espero que los involucrados puedan defenderse en las condiciones que establece el Estado de Derecho, considero que la gravedad de lo denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible”, señaló.

Presidente Gustavo Petro, Antanas Mockus y Claudia López. Foto: @LuisErnestoGL

Claudia López se suma y renuncia al Partido Verde

Siguiendo la postura del profesor Antanas Mockus, Claudia López también anuncia su salida del Partido Verde, solidarizándose con su decisión.

Renuncia de Claudia López

En una carta, la exalcaldesa de Bogotá dijo: “Llegué con la ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”.

Y concluyó con la frase: “Los recursos públicos son sagrados”.

Actualmente, se aguarda el avance de las investigaciones, donde se verificará si Sandra Ortiz desembolsó $3.000 millones provenientes de la Unidad de Gestión de Riesgo, a Iván Name y Andrés Calle, para presuntamente agilizar el proceso de las reformas gubernamentales en el Legislativo.

