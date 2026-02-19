3 de cada 4 usuarios en América Latina optarían por comprar medicamentos genéricos ante el alto precio de originales

La industria farmacéutica en Latinoamérica atraviesa una transformación marcada por consumidores más sensibles al precio, mayor confianza en medicamentos genéricos y nuevas exigencias en disponibilidad y servicios.
Así lo revela una encuesta de McKinsey & Company, que consultó a 2.500 personas en 14 países de la región para entender los cambios en hábitos de compra y acceso a la salud.
Los genéricos ganan terreno y confianza
Uno de los hallazgos más relevantes es el creciente interés por los medicamentos genéricos. El 75 % de los encuestados afirmó estar dispuesto a cambiar a versiones genéricas, impulsado por su menor precio y mayor conocimiento sobre su eficacia.
Actualmente, los genéricos de bajo costo representan el 48 % del mercado de medicamentos con receta y el 45 % de los pedidos en línea, lo que confirma un viraje estructural en el consumo.
La disponibilidad de inventario es otro factor crítico: alrededor del 40 % de quienes no lograron obtener su medicamento recetado señalaron la falta de existencias como principal razón. En una región altamente dependiente de importaciones, las interrupciones en la cadena de suministro afectan directamente la fidelización.
El entorno económico también está modificando la lealtad a las farmacias. Cerca del 40 % de los consumidores cambió de establecimiento en los últimos cinco años, en parte por el costo de los medicamentos. Al mismo tiempo, el 75 % prefiere su farmacia más cercana y el 69 % puede llegar a ella en menos de 10 minutos, lo que refuerza la importancia de la ubicación y el conocimiento del entorno local.
Ante este panorama, el informe sugiere que las farmacias pequeñas pueden fortalecer alianzas con distribuidores y fabricantes de genéricos, optimizar inventarios con herramientas digitales e incorporar servicios básicos de atención sin cita previa —como vacunación, seguimiento de enfermedades crónicas o teleconsultas— para ampliar su propuesta de valor.
En un contexto donde el 62 % de quienes pospusieron atención médica lo hicieron por barreras de acceso, las farmacias se perfilan como un actor clave para cerrar brechas y responder a una demanda cada vez más orientada a precio, proximidad y disponibilidad.