El presidente Abelardo de la Espriella registra una aprobación de 51,5 % en sus primeros 100 días de gobierno, mientras que 43 % desaprueba su gestión, según una encuesta de Datanálisis que midió la percepción ciudadana sobre el Gobierno Nacional.
El estudio, que contó con 5.133 encuestas efectivas en seis regiones del país y fue financiado con recursos propios de la firma, también encontró que el mandatario tiene una imagen favorable de 52 %, frente a una desfavorable de 39,6 %. Otro 8,4 % de los encuestados no sabe o no responde.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo registra una imagen favorable de 51,8 %, mientras que 38,9 % tiene una percepción desfavorable y 9,3 % no sabe o no responde.
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El dato que llama la atención es la percepción de los expresidentes. Gustavo Petro lidera con una imagen favorable de 48,5 % y desfavorable de 46 %.
Álvaro Uribe Vélez alcanza una favorabilidad de 47,6 % y una desfavorabilidad de 44,1 %. En contraste, Juan Manuel Santos registra 40 % de imagen favorable y 48,4 % desfavorable, mientras que Iván Duque tiene 40,2 % de favorabilidad y 51,3 % de desfavorabilidad.
Seguridad, principal razón para respaldar al Gobierno Nacional
Entre las razones para aprobar la gestión del presidente De la Espriella, la principal es su mano firme contra la delincuencia y la inseguridad, mencionada por 37,7 % de quienes respaldan su administración.
Le siguen el enfrentamiento a los grupos armados y al narcotráfico, con 11,5 %; el combate a la corrupción, con 4,8 %; y su carácter, liderazgo y capacidad de comunicación, con 4,7 %.
En contraste, quienes desaprueban su gestión señalan principalmente que la inseguridad continúa igual o ha aumentado (8,8 %), el manejo de la economía y los impuestos (7,9 %) y el incumplimiento de las promesas de campaña (7,4 %).
¿Qué esperan los colombianos de los próximos meses?
Frente al desempeño futuro del presidente De la Espriella, 56,2 % de los encuestados considera que su gestión va a mejorar. Otro 24,8 % cree que va a empeorar, mientras que 13,1 % piensa que seguirá igual de mal y 3 % considera que continuará igual de bien.
En cuanto a las expectativas sobre el país para los próximos 12 meses, 46,8 % cree que la situación general va a mejorar. Por el contrario, 29,4 % considera que empeorará, mientras que 14,7 % espera que siga igual de mal y 4,6 % que continúe igual de bien.
La percepción sobre el rumbo del país está dividida. El 46,1 % considera que Colombia va por buen camino, frente a 44,1 % que cree que va por mal camino. Otro 9,8 % no sabe o no responde.
¿Qué tanto conocen los colombianos los resultados del Gobierno?
Uno de los datos del estudio es el nivel de conocimiento de las políticas, programas, obras o resultados de la administración. El 43,9 % aseguró conocer o haber escuchado sobre alguna iniciativa del Gobierno Nacional, mientras que 56,1 % manifestó que no conoce ninguna.
Por regiones, el conocimiento llega a 45,4 % en el Caribe, mientras que en el Pacífico se ubica en 38,6 %. En ambas regiones, la mayoría de los encuestados manifestó no conocer alguna obra o resultado del Gobierno.
Entre quienes sí identifican iniciativas, las más mencionadas son la mejora de la seguridad o la política de seguridad, con 15 %, y la lucha contra la delincuencia o la mano dura contra el crimen, con 7,8 %.
La televisión es el principal medio por el que los ciudadanos se enteran de las obras y logros del mandatario, con 41,6 %. Le siguen las redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, X y TikTok, con 36,1 %.
Seguridad, corrupción y relaciones internacionales
Datanálisis también evaluó la gestión presidencial en diferentes áreas. En seguridad y orden público, 52,5 % la calificó como buena o muy buena, frente a 29,1 % que la consideró mala o muy mala.
En la lucha contra la corrupción, 51,6 % dio una calificación positiva y 32,2 % negativa.
Por último, en relaciones internacionales, 48,1 % calificó la gestión como buena o muy buena, mientras que 31,1 % la consideró mala o muy mala.
Pese a la valoración de la gestión en seguridad, la percepción de inseguridad sigue siendo un asunto relevante para los ciudadanos. Entre quienes manifestaron sentirse inseguros en sus ciudades o municipios, 45,1 % señaló los atracos y robos en la calle como principal razón, seguido de los homicidios y el sicariato (9,4 %), el robo de celulares (7,4 %) y la extorsión o cobro de vacunas (6,4 %).
Conozca la encuesta completa en este enlace, cuya ficha técnica está a continuación.
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