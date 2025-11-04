Accidente en China retrasa envío de vagones de la primera línea del metro de Bogotá

Un accidente de tránsito en China el pasado 30 de octubre afectó el transporte de los vagones correspondientes al cuarto tren de la primera línea del metro de Bogotá, según confirmó la empresa Metro, encargada de la ejecución del proyecto.
El incidente se registró a las 12:20 p. m. (hora local) mientras el contratista del material rodante trasladaba los vagones hacia el puerto de Qingdao, desde donde serían embarcados hacia Colombia. Durante el trayecto, un siniestro vial causó daños en algunos de los vagones, lo que obligó a detener el envío. Las autoridades locales atendieron de inmediato la emergencia e iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.
Tras una evaluación inicial, el contratista decidió devolver la totalidad de los vagones a la fábrica para realizar un diagnóstico completo y definir los pasos a seguir. La empresa Metro informó que dio una instrucción directa al contratista para presentar de inmediato un plan de contingencia que contemple los escenarios posibles y las medidas para mitigar el impacto sobre el cronograma de ejecución.
“La empresa continúa adelantando todas las acciones a su alcance para reducir los efectos causados por esta situación y ha activado los mecanismos contractuales necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas”, señaló la entidad.
El proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, que actualmente registra un avance general del 62 %, inició la llegada de sus trenes al país en septiembre de este año, cuando arribaron los primeros vagones al puerto de Barranquilla. Pese al accidente en China, la empresa aseguró que el transporte marítimo de los vagones del quinto tren sigue programado para el 21 de noviembre, sin modificaciones en el cronograma previsto.