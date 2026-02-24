Acción de Grupo Cibest escala y llega a nuevo máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 23 de febrero de 2026 en 2.468,58 puntos registrando una variación positiva de 2,10 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 19,37 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.530 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $316.312 millones, mostrando una variación positiva de 55,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $203.608 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,87 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $80.451 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 2,37 %) que negoció $75.905 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest + 12,72 %) que transaron un monto de $41.847 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Grupo Cibest (Cibest) que suben 12,72 %, cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que avanzó 5,11 %.
- Finalmente, los títulos de ISA (ISA) que se valorizaron 3,15 %.
Las acciones preferenciales de Grupo Sura (PFGrupsura) cayeron – 3,68 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap