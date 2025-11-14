Acción de Grupo Éxito sube más de 6 % y vuelve a tomar impulso en mercado colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 13 de noviembre de 2025 en 2.051,57 puntos registrando una variación negativa de – 1,40 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 48,71 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.970 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.082 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $156.450 millones, mostrando una variación negativa de 10,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $173.977 millones.
Recomendado: Grupo Éxito consolida fuertes resultados en Colombia y potencia operaciones en Argentina y Uruguay
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,94 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $36.594 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a ISA (ISA – 5,39 %) que negoció $25.183 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol – 0,53 %) que transaron un monto de $18.362 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retroceso:
- En el primer lugar, ISA (ISA) que retrocede – 5,39 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que caen – 4,08 %.
- Finalmente, las acciones de Conconcreto (Conconcret ) que bajaron – 3,74 %.
Las acciones del Grupo Éxito (Éxito) suben 6,60 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap